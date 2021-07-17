"Укрзалізниця" отримає понад 50 млрд гривень: на що витратять

Протягом трьох років планують оновити пасажирські вагони і спростити поїздки до Європи

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на три напрямки / Фото: Flickr

Відповідно до прийнятої Верховною Радою бюджетної декларації, "Укрзалізниця" протягом трьох років повинна отримати більше 51 млрд гривень.

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За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Івана Юрика, виділені гроші витратять на два основних напрямки:

оновлення пасажирських вагонів та інфраструктури (майже 50,6 млрд грн);

будівництво євроколії від Чопа до Ужгорода (645 млн грн).

"Така підтримка збиткового пасажирського напрямку з боку держави – це загальносвітова практика, яка дає залізниці можливість розвиватися і надавати якісні послуги з перевезення пасажирів. Більш того, це допоможе нам продовжити модернізацію компанії і її подальше реформування" , – зазначає Юрик.

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Нагадаємо, між станціями Вільча і Янов "Укрзалізниця" закінчила реконструкцію колії. Колія об'єднує зону відчуження Чорнобильської атомної електростанції з основною залізничною мережею.

Раніше ми писали, що в Закарпатській області "Укрзалізниця" планує розібрати ділянку Іршава – Приборжавське легендарної Боржавської вузькоколійки.