Русский
$ 27,04
32,79
  1. Новини України

"Укрзалізниця" скорочує на 30% штат співробітників центрального апарату: що сталося

14 червня 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Звільнення працівників відбуватиметься з дотриманням норм трудового законодавства

УЗ скоротить на третину штат апарату. Фото: delo.ua

УЗ скоротить на третину штат апарату. Фото: delo.ua / Фото: Укрзалызниця

АТ "Укрзалізниця" провела оцінку управлінського персоналу і прийняла рішення скоротити штат співробітників апарату управління компанії на 30%. Скорочення не стосуватиметься співробітників регіональних філій, філій компанії і співробітників робітничих професій.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на і. о. голови правління УЗ Івана Юрика.

Наглядова рада товариства вже погодила нову структуру центрального апарату компанії, скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування – вона повинна відповідати стратегії, завданням і обсягами роботи.

"Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. Це дозволить нам більш швидко, якісно та ефективно приймати та втілювати управлінські рішення. Наразі потрібно скоротити 30 % штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Укрзалізниця поновила поїзд Черкаси – Львів: через які станції прослідує

Реклама

Так, скорочення не стосуватиметься співробітників регіональних філій, філій компанії і співробітників робітничих професій.

Не пропусти!
Левандовські не врятував, Щенсни потрапив в історію – Польща сенсаційно програла Словаччині на Євро

Звільнення працівників відбуватиметься з дотриманням норм трудового законодавства і за погодженням з профспілкою, для цього в компанії розроблений певний алгоритм дій.

"Працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи. При звільненні вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку", - додав Іван Юрик.

Раніше ми писали, що після скандалу з вилученням контрабандних сигарет у відновленому тиждень тому пасажирському поїзді сполученням Київ – Відень керівництво АТ "Укрзалізниця" звільнило начальника поїзда і провідника вагона.

Нагадаємо, що це не перший скандал навколо "Укрзалізниці". Так, працівника одного з підрозділів підозрюють в присвоєння 750 000 гривень державних коштів.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар помітно подешевшав – чи чекати курсу нижче 27 гривень
Долар помітно подешевшав – чи чекати курсу нижче 27 гривеньЕкономіка
Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота Росії
Добкін назвав ідіотами барменів, які безкоштовно наливали пиво за голи у ворота РосіїВлада
Готуємося до пляжу – в Україну йде справжнє літо: коли чекати 30-градусну спеку
Готуємося до пляжу – в Україну йде справжнє літо: коли чекати 30-градусну спекуУкраїна
"За хвилину дзвонить Арахамії": Корнієнко про реакцію Зеленського на закон про в'язницю для чиновниківВлада
Чи підтримає
Чи підтримає "Слуга народу" другий президентський термін Зеленського? Корнієнко дав відповідьВлада
Смертельна риболовля у Тернопільській області: знайшли тіла обох підлітків
Смертельна риболовля у Тернопільській області: знайшли тіла обох підлітківЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти