"Укрзалізниця" скорочує на 30% штат співробітників центрального апарату: що сталося

УЗ скоротить на третину штат апарату. Фото: delo.ua / Фото: Укрзалызниця

АТ "Укрзалізниця" провела оцінку управлінського персоналу і прийняла рішення скоротити штат співробітників апарату управління компанії на 30%. Скорочення не стосуватиметься співробітників регіональних філій, філій компанії і співробітників робітничих професій.

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Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на і. о. голови правління УЗ Івана Юрика.

Наглядова рада товариства вже погодила нову структуру центрального апарату компанії, скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування – вона повинна відповідати стратегії, завданням і обсягами роботи.

"Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. Це дозволить нам більш швидко, якісно та ефективно приймати та втілювати управлінські рішення. Наразі потрібно скоротити 30 % штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб", – йдеться в повідомленні.

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Так, скорочення не стосуватиметься співробітників регіональних філій, філій компанії і співробітників робітничих професій.

Звільнення працівників відбуватиметься з дотриманням норм трудового законодавства і за погодженням з профспілкою, для цього в компанії розроблений певний алгоритм дій.

"Працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи. При звільненні вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку", - додав Іван Юрик.

Раніше ми писали, що після скандалу з вилученням контрабандних сигарет у відновленому тиждень тому пасажирському поїзді сполученням Київ – Відень керівництво АТ "Укрзалізниця" звільнило начальника поїзда і провідника вагона.

Нагадаємо, що це не перший скандал навколо "Укрзалізниці". Так, працівника одного з підрозділів підозрюють в присвоєння 750 000 гривень державних коштів.