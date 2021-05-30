"Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення з ЄС: куди тепер можна поїхати

Поїзд Київ-Відень щодня курсуватиме до Австрії, у нього передбачена зупинка в столиці Угорщини – Будапешті

З 1 червня "Укрзалізниця" відновлює міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною, поїзд Київ-Відень курсуватиме щодня.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба.

"Він відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня", – повідомили в "Укрзалізниці".

Квитки на "Київ-Відень" можуть придбати всі бажаючі у міжнародних квиткових касах вокзалів. Проте, необідно дотримуватись всіх коронавірусних правил та не забувати про правила в'їзду на територію Австрії чи Угорщини.

В тренді Беріть парасольку! Україна в неділю накриє зливами

Зазначимо, що сполучення між країнами відновили через стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні та сусідніх Австрії та Угорщині.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" продовжила розширення маршрутної мережі на літо. На початку червня почнуть курсувати поїзди до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська