Укрзалізниця поновила поїзд Одеса – Житомир: через які станції прослідує

Поїзд курсуватиме з 1 липня – перевізник нарощує число рейсів до туристичних центрів через підвищений попит серед українців

З 1 липня АТ "Укрзалізниця" нарощує число рейсів поїздів до туристичних центрів нашої держави та запускає додатковий нічний швидкий поїзд № 132/131 Одеса – Житомир через Вінницю.

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Про це повідомляє прес-служба.

"Поїзд № 132/131 Одеса — Житомир відправлятиметься з Житомира о 23:15, прибуватиме до Вінниці о 02:12, а до моря, в Одесу, — о 09:29. Зворотно, з Одеси, вирушатиме о 12:27, до Вінниці прибуватиме о 19:25, і на кінцевій, у Житомирі, поїзд буде о 22:10. Передбачені зупинки ", – йдеться у повідомленні.

Цей поїзд курсуватиме з 1 липня через день по непарних числах. У нього передбачені зупинки на станціях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подільськ та інших.

Нагадаємо, на початку літа "Укрзалізниця" призначила більше десятка "курортних" поїздів, які зв’язали морське узбережжя з віддаленими куточками країни.

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Також нагадаємо, що з 1 липня "Укрзалізниця" подовжить до Чернігова маршрути поїздів № 43/44 Івано-Франківськ — Київ та № 118/117 Чернівці — Київ. Поїзди матимуть додаткову зупинку на великій вузловій станції Ніжин.