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СЬОГОДНІ Новини України

"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси на 10 квітня – розклад поїздів

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10 квітня, 06:00
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Усі зміни у розкладі евакуаційних поїздів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці"
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні щодня виконують евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які підпадають під обстріл агресора.

Про це повідомляє "Укрзалізниця" .

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10 квітня поїзди по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:

  • 02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів
  • 04:02 – 21/22 – Харків-Пас – Трускавець
  • 04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
  • 05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 05:40 – 142/141 Львів – Лозова
  • 08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова
  • 12:17 — 885 Київ-Пас — Рівне
  • 13:09 – 142/141 Лозова – Львів
  • 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
  • 14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
  • 15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
  • 15:17 — 867 Київ-Пас – Гречани
  • 17:09 — 13/14 Київ-Пас — Солотвине
  • 17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
  • 17:42 — 792/791 Київ-Пас – Кременчук
  • 18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 19:06 – 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ
  • 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
  • 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
  • 19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
  • 20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
  • 20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
  • 20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
  • 20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп
  • 21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 21:22 – 97/98 Київ-Пас – Ковель
  • 21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
  • 21:54 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
  • 22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
  • 22:27 – 46/45 Лозова – Ужгород
  • 22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
  • 23:18 – 138/137 Хмельницький – Лозова
  • 23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький

Рейси станцією Одеса

  • 14:15 – 26/25 Одеса-Головна – Рахів
  • 18:13 – 78/77 Рівне – Ковель
  • 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
  • 18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
  • 20:49 – 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
  • 21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів
  • 21:56 – 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
  • 21:56 – 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
  • 22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород

Рейси станцією Полтава

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  • 03: 11-264/263 Київ-Пас-Харків-Пас
  • 07:27 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
  • 08:33 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
  • 09:32 – 111/112 Львів-Харків-Пас
  • 10:41 – 16/15 Львів – Харків-Пас
  • 12: 54 – 264/263 Харків-Пас-Київ-Пас
  • 14: 15 – 149/150 Знам'янка-Чернівці
  • 17:41 – 17/18 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 23:20 – 2/1 Харків-Пас – Львів
  • 23:42 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна

Рейси станцією Харків

  • 07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова
  • 08:30 – 753 Харків-Пас – Львів
  • 10:05 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 11:00 – 741 Харків-Пас – Львів
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 12:06 – 46/45 Лозова – Ужгород
  • 14:58 – 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
  • 16:13 – 111/112 Харків-Пас – Львів
  • 19:27 – 795/796 Харків-Пас – Дніпро
  • 20:15 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець
  • 21:26 – 138/137 Лозова – Хмельницький
  • 21:43 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
  • 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова

Рейси станцією Вінниця

  • 00:23 — 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
  • 00:58 – 78/77 Рівне – Ковель
  • 02:33 — 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
  • 03:52 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
  • 04:31 – 81/82 Ужгород – Київ-Пас
  • 04:32 – 50/49 Трускавець – Київ-Пас
  • 05:46 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 06:42 – 769/770 Кам'янець-Подільський – Київ-Пас
  • 07:53 – 715/716 Пшемисль – Київ-Пас
  • 11:25 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
  • 16:39 – 771/772 Хмельницький – Київ-Пас
  • 17:15 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
  • 21:45 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
  • 23:14 – 49/59 Київ-Пас – Трускавець

Рейси станцією Запоріжжя

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  • 12:20 – 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:45 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
  • 16:05 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 16:05 – 88/87 Козятин – Ковель
  • 21:38 – 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас

Рейси станцією Дніпро

  • 05:00 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
  • 06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас
  • 09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1
  • 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
  • 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
  • 16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
  • 17:00 – 797 Дніпро – Львів
  • 17:30 – 232/231 Дніпро – Львів
  • 18:09 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
  • 18:09 – 88/87 Козятин – Ковель
  • 21:57 – 92/91 Лозова – П'ятихатки
  • 23:26 – 38/37 Запоріжжя-1 – Кам'янське Пасажирська

Додаткові евакуаційні рейси на 10 квітня

Покровськ:

  • 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
  • 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
  • 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп

Львів:

  • 13:00 – 242/241 Львів – Київ-Пас
  • 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
  • 22:00 – 278/277 Львів – Полтава Пд.

Інші:

  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
  • 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
  • 11:20 – 274/273 Слов'янськ – Львів
  • 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
  • 16:30 – 274/273 Чернівці – Київ-Пас
  • 16:30 – 276/275 Тернопіль – Київ-Пас
  • 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Росія готується до другого раунду війни

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Артилерія
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Засоби ППО 55
Засоби ППО
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РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1363
Транспорт
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Історії звитяг
Жінка із села Перемога Баришівського району (Київщина). Смілива українка викрала в окупантів ящик із боєприпасами та сховала у крольчатнику. А коли прийшли наші, покликала бійців ЗСУ зі словами: “Хлопці, я маю для вас гостинець. Віджала у рашистів! Використайте за призначенням!” І вручила “трофей”. З таким народом неможливо програти.
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Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Олександр Марченко – ветеран АТО, офіцер, народний депутат України минулого скликання. Був головою підкомітету з питань будівництва, тож на фронті отримав позивний “Каменяр”. Загинув у Пущі-Водиці під Києвом під час бою з російськими окупантами, прикриваючи побратимів.

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