"Укрзалізниця" запустила евакуаційні рейси на 10 квітня – розклад поїздів

З початку війни в Україні щодня виконують евакуаційні рейси, щоб допомогти громадянам виїхати з міст, які підпадають під обстріл агресора.
Про це повідомляє "Укрзалізниця" .
10 квітня поїзди по станції Київ курсуватимуть за таким розкладом:
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- 02:00 – 111/112 Харків-Пас – Львів
- 04:02 – 21/22 – Харків-Пас – Трускавець
- 04:16 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
- 05:38 – 138/137 Лозова – Хмельницький
- 05:40 – 142/141 Львів – Лозова
- 08:00 – 722 Київ-Пас – Харків-Пас
- 08:30 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 11:46 – 45/46 Ужгород – Лозова
- 12:17 — 885 Київ-Пас — Рівне
- 13:09 – 142/141 Лозова – Львів
- 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 14:07 – 749/750 Київ-Пас – Відень
- 14:25 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
- 15:02 – 55/56 Київ-Пас – Рахів
- 15:17 — 867 Київ-Пас – Гречани
- 17:09 — 13/14 Київ-Пас — Солотвине
- 17:42 – 790/789 Київ-Пас – Кропивницький
- 17:42 — 792/791 Київ-Пас – Кременчук
- 18:30 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 19:06 – 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ
- 19:13 – 67/68 Київ-Пас – Варшава
- 19:13 – 909/910 Київ-Пас – Хелм
- 19:48 – 95/96 Київ-Пас – Рахів
- 20:05 – 29/30 Київ-Пас – Ужгород
- 20:12 – 49/50 Київ-Пас – Трускавець
- 20:21 – 57/59 Київ-Пас – Ворохта
- 20:21 – 60/58 Київ-Пас – Чоп
- 21:07 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 21:15 – 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 21:22 – 97/98 Київ-Пас – Ковель
- 21:28 – 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг
- 21:54 – 264/263 Київ-Пас – Харків-Пас
- 22:22 – 7/8 Київ-Пас – Чернівці
- 22:27 – 46/45 Лозова – Ужгород
- 22:37 – 91/92 Київ-Пас – Львів
- 23:18 – 138/137 Хмельницький – Лозова
- 23:46 – 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
Рейси станцією Одеса
- 14:15 – 26/25 Одеса-Головна – Рахів
- 18:13 – 78/77 Рівне – Ковель
- 18:22 – 35/36 Одеса-Головна – Пшемисль
- 18:22 – 38/37 Одеса-Головна – Ужгород
- 20:49 – 136/135 Одеса-Головна – Чернівці
- 21:31 – 12/11 Одеса-Головна – Львів
- 21:56 – 54/53 Одеса-Головна – Дніпро
- 21:56 – 564/563 Одеса-Головна – Кривий Ріг
- 22:03 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 22:25 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Рейси станцією Полтава
- 03: 11-264/263 Київ-Пас-Харків-Пас
- 07:27 – 8/7 Одеса-Головна – Харків-Пас
- 08:33 – 1/2 Івано-Франківськ – Харків-Пас
- 09:32 – 111/112 Львів-Харків-Пас
- 10:41 – 16/15 Львів – Харків-Пас
- 12: 54 – 264/263 Харків-Пас-Київ-Пас
- 14: 15 – 149/150 Знам'янка-Чернівці
- 17:41 – 17/18 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 23:20 – 2/1 Харків-Пас – Львів
- 23:42 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
Рейси станцією Харків
- 07:50 – 138/137 Хмельницький – Лозова
- 08:30 – 753 Харків-Пас – Львів
- 10:05 – 264/263 Харків-Пас – Київ-Пас
- 11:00 – 741 Харків-Пас – Львів
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 12:06 – 46/45 Лозова – Ужгород
- 14:58 – 15/16 Харків-Пас – Івано-Франківськ
- 16:13 – 111/112 Харків-Пас – Львів
- 19:27 – 795/796 Харків-Пас – Дніпро
- 20:15 – 21/22 Харків-Пас – Трускавець
- 21:26 – 138/137 Лозова – Хмельницький
- 21:43 – 8/7 Харків-Пас – Одеса-Головна
- 22:10 – 45/46 Ужгород – Лозова
Рейси станцією Вінниця
- 00:23 — 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна
- 00:58 – 78/77 Рівне – Ковель
- 02:33 — 771/772 Київ-Пас – Хмельницький
- 03:52 – 105/106 Одеса-Головна – Київ-Пас
- 04:31 – 81/82 Ужгород – Київ-Пас
- 04:32 – 50/49 Трускавець – Київ-Пас
- 05:46 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 06:42 – 769/770 Кам'янець-Подільський – Київ-Пас
- 07:53 – 715/716 Пшемисль – Київ-Пас
- 11:25 – 715/716 Київ-Пас – Пшемисль
- 16:39 – 771/772 Хмельницький – Київ-Пас
- 17:15 – 769/770 Київ-Пас – Кам'янець-Подільський
- 21:45 – 81/82 Київ-Пас – Ужгород
- 23:14 – 49/59 Київ-Пас – Трускавець
Рейси станцією Запоріжжя
- 12:20 – 120/119 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:45 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
- 16:05 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 16:05 – 88/87 Козятин – Ковель
- 21:38 – 38/37 Запоріжжя-1 – Київ-Пас
Рейси станцією Дніпро
- 05:00 – 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1
- 06:23 – 796/795 Дніпро – Харків-Пас
- 09:27 – 3/4 Львів – Запоріжжя-1
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм
- 14:26 41/42 Дніпро – Трускавець
- 16:39 – 6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ
- 17:00 – 797 Дніпро – Львів
- 17:30 – 232/231 Дніпро – Львів
- 18:09 – 86/85 Запоріжжя-1 – Тернопіль
- 18:09 – 88/87 Козятин – Ковель
- 21:57 – 92/91 Лозова – П'ятихатки
- 23:26 – 38/37 Запоріжжя-1 – Кам'янське Пасажирська
Додаткові евакуаційні рейси на 10 квітня
Покровськ:
- 10:00 – 240/239 Покровськ – Тернопіль
- 13:00 – 236/235 Покровськ – Чернівці
- 14:00 – 241/242 Покровськ – Львів
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів:
- 13:00 – 242/241 Львів – Київ-Пас
- 17:02 – 814/813 Львів – Хелм
- 22:00 – 278/277 Львів – Полтава Пд.
Інші:
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 08:30 – 240/239 Тернопіль – Дніпро
- 11:20 – 274/273 Слов'янськ – Львів
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова.
- 16:30 – 274/273 Чернівці – Київ-Пас
- 16:30 – 276/275 Тернопіль – Київ-Пас
- 20:00 – 236/235 Чернівці – Кривий Ріг
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
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