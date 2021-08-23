Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🎉 Афіша на 24.08 - куди піти ⚡ Відставка Віталія Кличка 🇺🇦 День Незалежності України - 2021 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Новини України

Чи зможуть полетіти всі пасажири? Пошуковик авіаквитків про конфлікт з Ryanair

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 серпня, 15:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Конфлікт виник через використання мобільних посадкових талонів – пошуковик в якості додаткової опції дозволяв завантажувати такі талони з QR-кодом
Пасажири очікують на свій виліт. Фото: колаж "Сьогодні"
Пасажири очікують на свій виліт. Фото: колаж "Сьогодні"

Всі клієнти пошукача авіаквитків Kiwi.com зможуть вилетіти рейсами Ryanair незважаючи на конфлікт, який лоукостер почав з продавцем авіаквитків. Для цього необхідно завантажити та роздрукувати оригінальний посадковий талон авіакомпанії, який надасть пошуковик.

Реклама

Про це avianews.com повідомили в Kiwi.com.

Конфлікт виник щодо використання мобільних посадкових талонів. Пошуковик в якості додаткової опції дозволяв завантажувати такі талони з QR-кодом. Від оригінальних вони відрізнялися лише кольором і наявністю логотипу продавця авіаквитка.

"На сьогоднішній момент всі клієнти Kiwi.com, які купили квитки на Ryanair, успішно полетіли. Жодному пасажиру не відмовили в посадці", – відзначили в пошуковику.

Що сталося

Як виявилося, Ryanair кілька днів тому звинуватив Kiwi.com в тому, що компанія надає підроблені посадкові талони і не виконує протоколи лоукостера з безпеки польотів під час реєстрації. Одночасно з цим авіакомпанія пригрозила не брати на борт пасажирів з посадочними талонами від Kiwi.com.

Реклама

"Це був невеликий рекламний трюк Ryanair з метою відрадити мандрівників від бронювання на Kiwi.com, щоб вони бронювали прямо на сайті Ryanair. Справжня причина цієї дії полягає в тому, що Kiwi.com часто продає квитки Ryanair дешевше, ніж авіакомпанія, і їм це не подобається", – підкреслив представник пошукача в коментарі avianews.com.

Читайте також:

Останнім часом лоукостер почав агресивну кампанію проти посередників. Вона націлена на те, щоб перевести пасажирів, які купують квитки в агентствах, на прямі продажі через сайт Ryanair або мобільний додаток авіакомпанії. Лоукостер стверджує, що купувати авіаквитки безпосередньо вигідніше, ніж при використанні посередників.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
погода
Опитування
Одеса
Донбас
Захід
Дніпро
Харків
Крим
Терміново
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти