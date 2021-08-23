Чи зможуть полетіти всі пасажири? Пошуковик авіаквитків про конфлікт з Ryanair

Конфлікт виник через використання мобільних посадкових талонів – пошуковик в якості додаткової опції дозволяв завантажувати такі талони з QR-кодом

Пасажири очікують на свій виліт. Фото: колаж "Сьогодні"

Всі клієнти пошукача авіаквитків Kiwi.com зможуть вилетіти рейсами Ryanair незважаючи на конфлікт, який лоукостер почав з продавцем авіаквитків. Для цього необхідно завантажити та роздрукувати оригінальний посадковий талон авіакомпанії, який надасть пошуковик.

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Про це avianews.com повідомили в Kiwi.com.

Конфлікт виник щодо використання мобільних посадкових талонів. Пошуковик в якості додаткової опції дозволяв завантажувати такі талони з QR-кодом. Від оригінальних вони відрізнялися лише кольором і наявністю логотипу продавця авіаквитка.

"На сьогоднішній момент всі клієнти Kiwi.com, які купили квитки на Ryanair, успішно полетіли. Жодному пасажиру не відмовили в посадці", – відзначили в пошуковику.

Що сталося

Як виявилося, Ryanair кілька днів тому звинуватив Kiwi.com в тому, що компанія надає підроблені посадкові талони і не виконує протоколи лоукостера з безпеки польотів під час реєстрації. Одночасно з цим авіакомпанія пригрозила не брати на борт пасажирів з посадочними талонами від Kiwi.com.

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"Це був невеликий рекламний трюк Ryanair з метою відрадити мандрівників від бронювання на Kiwi.com, щоб вони бронювали прямо на сайті Ryanair. Справжня причина цієї дії полягає в тому, що Kiwi.com часто продає квитки Ryanair дешевше, ніж авіакомпанія, і їм це не подобається", – підкреслив представник пошукача в коментарі avianews.com.

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Останнім часом лоукостер почав агресивну кампанію проти посередників. Вона націлена на те, щоб перевести пасажирів, які купують квитки в агентствах, на прямі продажі через сайт Ryanair або мобільний додаток авіакомпанії. Лоукостер стверджує, що купувати авіаквитки безпосередньо вигідніше, ніж при використанні посередників.

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