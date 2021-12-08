Ультиматум Путіну від Байдена та витівки бойовиків на Донбасі — головні новини за ніч

США можуть зміцнити східний фланг НАТО, а російські найманці беруть у полон мирних жителів

У разі ескалації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО, а бойовики на сході взяли в полон вчительку/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

На Київщині водійка іномарки влетіла у автомобіль поліцейських

У Київській області вкотре сталася дорожньо-транспортна пригода. Жінка на автомобілі врізалася у транспортний засіб поліцейських. Вона не надала переваги у русі поліцейському авто Renault Dokker.

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Водійка транспортного засобу не дала проїхати правоохоронцям, які рухалися головною дорогою/Колаж: Сьогодні

Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході – Білий дім

Під час переговорів президента США Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним, які готувалися кілька останніх тижнів, Вашингтон чітко дав зрозуміти, що Україна є партнером США. Байден сказав Путіну, що у разі ескалації ситуації в Україні США зміцнять східний фланг НАТО.

Путін таки почув ультиматум від НАТО/Колаж: Сьогодні

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Їхала до літньої матері. На Донбасі бойовики "ДНР" взяли в полон вчительку

На окупованому Донбасі бойовики так званої "ДНР" взяли в полон вчительку. Жінка їхала до Горлівки з Києва до своєї літньої матері. Вона не виходить на зв'язок уже кілька місяців.

Жінка вже кілька місяців не виходить на зв'язок/Колаж: Сьогодні

Санкцій – мало. Генерал США пропонує озброїти Україну "розумними" ракетами

Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках Філіп Брідлав переконаний, що Захід має ширший арсенал важелів впливу на політику російського президента Володимира Путіна, ніж ті санкції, які вже застосовані. Зокрема йдеться про військову допомогу українській армії.

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