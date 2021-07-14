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Усміхайтеся! Аваков після заяви про відставку з раннього ранку здивував дописом в Instagram

14 липня 2021 7:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Аваков вранці показав фото зі своєї, можливо, останньої поїздки на посаді глави МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перед тим, як піти у відставку, на День працівників пожежної безпеки ЗСУ відвідав управління ДСНС у Рівному. Крім працівників спецслужб, на зустрічі були і діти.

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Фото із заходу Аваков опублікував вранці 14 липня в Instagram.

Глава МВС фотографувався з дітьми. Фото: Instagram

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"Усміхайтеся, панове, усміхайтеся! Як ми вчора в Рівному", – написав він.

На зустрічі були і правоохоронці. Фото: Instagram

Нагадаємо, міністр не назвав причину свого рішення піти з посади, але співробітники МВС і депутати Верховної Ради повідомили свої версії.

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Президент Зеленський уже запропонував кандидатуру на пост глави МВС . Як виявилося, він бажає бачити в кріслі міністра внутрішніх справ нардепа від "Слуги народу", голову Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Заяву глави МВС про відставку незабаром мають розглянути у Верховній Раді.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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