Хасидів пустять в Умань: названі умови

В цьому році Україна готова пустити до себе хасидів / Колаж "Сегодня"

В Умані завершують підготовку до прийому тисяч паломників-хасидів цієї осені, щоб вони могли відповідно до своїх традицій відсвяткувати іудейський новий рік (Рош ха-Шана), що їм не вдалося зробити в 2020 році через пандемію коронавирусу. Про те, що в цьому році хасидів пустять в Україну, заявив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

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"Зараз епідеміологічна ситуація в Україні, високі рівні охоплення вакцинацією в світі і своєчасна підготовка до цього святкування, дозволяє прийняти паломників. Крім цього і жителі Умані активно прищеплюються – особливо це стосується працівників готельно-ресторанної сфери", – запевнив Ігор Кузин.

Згідно з повідомленням МОЗ, будуть зроблені такі заходи, які повинні не допустити масового спалаху захворювання COVID-19:

Товариство Червоного Хреста залучило волонтерів з України та Ізраїлю для швидкого експрес-тестування паломників;

для Умані Центр громадського здоров'я виділив 19 тис. антисептиків і 190 тис. масок;

в місто очікується доставка 50000 експрес-тестів.

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Особливі розпорядження надані перевізникам. Наприклад, під час перевезення віруючих організованими групами, автомобільним або залізничним транспортом, перевізник повинен організувати температурний скринінг всіх паломників і супроводжуючих осіб. До перевезення не повинні бути допущені водії або паломники, у яких буде виявлена температура тіла вище 37,2 ° С або ознаки респіраторних захворювань.

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Довга дорога до могили Раббі Нахмана

Згідно вірування однієї з течій хасидизму, його послідовники зобов'язані побувати хоча б раз у своєму житті на могилі рабі Нахмана . Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть Новий рік біля його могили, то наступний рік буде дуже щасливим.

У минулому році на початку вересня Кабінет міністрів України заборонив пропускати групи хасидів , які прямували в Україну для масового святкування Рош ха-Шана. Це дозволилов зробити постійне зростання числа хворих на коронавірус як всередині країни, так і за кордоном.

Групи хасидів спробували прорватися в Україну через Білорусь, але в підсумку виявилися заблокованими на кордоні. Ситуація дійшла до того, що глава МВС Ізраїлю Ар'є Дері звернувся до президента Володимиру Зеленському з проханням пропустити в Україну паломників.

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