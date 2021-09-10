Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусом

За добу у 156 ізраїльтян, які повернулися з України, було виявлено COVID-19

Так паломники дотримувалися заходів безпеки / Фото Ігоря Сєрова / Колаж "Сегодня"

За останню добу у 156 ізраїльтян, які повернулися з України після святкування Рош ха-Шана, було виявлено коронавірус. 117 тих, хто повернувся з України, підозрюють в підробці тестів на COVID-19.

Такі дані оприлюднило Управління по реєстрації населення Ізраїлю, повідомляє портал newsru.co.il.

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Підроблені довідки

Міністерство внутрішньої безпеки Ізраїлю повідомило, що громадянам, які скористалися підробленими довідками про тести на коронавірус, загрожує кримінальне переслідування, штраф і строк до 5 років позбавлення волі. Вони будуть викликані на допити після виходу з режиму самоізоляції.

Раніше Управлінням з реєстрації населення була отримана інформація про десятки ізраїльтян, які заразилися коронавірусом під час перебування в Умані, проте, щоб вилетіти додому, в аеропорту пред'явили підроблені довідки.

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Раніше радіостанція "Кан Бет" повідомляла, що близько двох тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні через позитивних тестів на коронавірус. Їм належить далеко від дому дотримуватися режиму самоізоляції, і в Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після негативного тесту на COVID-19.

Заходи від України