Помер Флоріан Юр'єв – архітектор, художник і автор проекту "тарілки" на Либідській

Флоріан Ілліч Юр'єв помер у віці 92 року, деталі смерті і причини не повідомляються

Помер архітектор і художник Флоріан Юр'єв. Колаж: "Сьогодні"

Вранці в суботу, 11 вересня, пішов з життя відомий київський архітектор Флоріан Ілліч Юр'єв. Архітектор помер у віці 92 року.

Про це повідомили в Facebook-групі дослідників його творчості.

Реклама

Причину смерті при цьому не розкрили, також невідомо, коли проведуть прощання з митцем.

Юр'єв був автором радянського герба Києва (з 1969 по 1995 роки).

Герб Києва (1969-1995)

Реклама

Архітектором київської "літаючої тарілки" біля станції метро "Либідська".

Літаюча тарілка на Либідській / Фото: Wikipedia

Архітектор також розробляв проєкт мікрорайону Нивки-3.

Реклама

Він був співавтором пам'ятника репресованим художникам на території Академії образотворчого мистецтва і архітектури та наземного павільйону станції метро "Хрещатик". Крім цього Юр'єв був майстром скрипкових музичних інструментів – він створив ряд моделей скрипок.

Юр'єв також займався вивченням кольоропису. Він один з перших в Українській РСР почав писати про роль кольору в архітектурі. У 1962 році він представив свою авторську концепцію "колірної гами" з 16-ти кольорів, а також власний спосіб запису кольоромузичної партитури.

Інші новини по темі: