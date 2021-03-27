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Помер відомий мовознавець Іван Ющук

27 березня, 12:10

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Професор півжиття присвятив українській мові і державі

Сьогодні зранку не стало професора, завідувача кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету Івана Ющука.

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"Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу. Завжди пам'ятатимемо!" – пише в Фейсбуці Михайло Кублій.

Ющук – автор 20 новаторських підручників з української мови для середніх і вищих шкіл. Дослідник Голодомору-геноциду українців 1932-1933 років.

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З 1996 року – проректор Київського міжнародного університету, викладав українську мову. Очолював товариство "Україна – Сербія". Ведучий передачі "Як ми говоримо" на радіоканалі "Культура". 5 липня 2011 Івана Ющука обрали головою Київського міського об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка. Посідав активну громадянську позицію.

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Нам теж пощастило попрацювати з Іваном Филиповичем. У січні поточного року він погодився пройти з нашим журналістом центром міста і перевірити, як виконується закон про мову. Висловлюємо щирі співчуття близьким видатного українця.

Відео: Сьогодні

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помер професор Іван Ющук
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