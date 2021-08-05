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Помер Євген Марчук

5 серпня 2021 8:28

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Про смерть легендарного українського політика повідомила його дружина

Євген Марчук помер

Євген Марчук помер / Фото: Главком

Сьогодні, 5 серпня, помер колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

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Причиною смерті стала зупинка серця, повідомила його дружина Лариса Івшина.

"Чорний день... помер ЄК (Євген Кирилович. – Ред.)... зупинилося серце", – написала вона в Facebook .

Від вчителя – до міністра

Євген Марчук народився 28 січня 1941 року в селі Долинівка Кіровоградської області. Його батько і мати все життя пропрацювали в колгоспі. Марчук закінчив Кіровоградський педагогічний інститут за спеціальністю вчитель української мови та літератури, вчитель німецької мови. Про те, як він потрапив в КДБ, достеменно невідомо. Сам Марчук стверджував, що випадково.

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  • У 1990-му Марчук служив в КДБ, був був першим заступником керівника КДБ УРСР.
  • З листопада 1991 по липень 1994 року він був першим главою СБУ, з червня 1995 по травень 1996 року – прем'єр-міністр України.
  • Був депутатом Верховної Ради кількох скликань.
Євген Марчук служив у КДБ / bulvar.com.ua
  • Марчук був призначений главою РНБО при президенті Леоніді Кучмі, в 1999 році. На цій посаді він залишався до 2003 року.
  • З 2003 по 2004 рік Марчук рік пробув міністром оборони України.
  • У грудні 2014 року став координатором співробітництва України з НАТО та ЄС в сфері безпеки.
  • У 2016-2019 роках при президенті Петра Порошенка представляв інтереси України в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Був одружений двічі. Від першого шлюбу у Марчука є два сина – Тарас і Вадим. Другий раз одружився на головного редактора газети "День" Лариси Івшиної.

Нагадаємо, трохи менше року тому Марчук давав інтерв'ю телеканалу "Україна 24". Він розповідав про помилки України в переговорах про Донбас, ситуації в Білорусі і підступи, які будує Росія на пострадянському просторі:

Зовсім недавно – в середині липня-2 021 – Марчук говорив про протистоянні президента РФ Путіна з Володимиром Зеленським. Тоді експрем'єр стверджував, що президент України виявився в "дуже складну ситуацію" з-за Мінських угод, які йому "дісталися у спадок".

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Тоді ж Марчук коментував історію з прослуховуванням розмов Віктора Медведчука. На думку Марчука, записи могли бути зроблені співробітниками СБУ і без наказу "зверху" або приватними особами, а плівки потім передали в спецслужбу.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Євгена Марчука

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