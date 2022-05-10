Помер перший президент України Леонід Кравчук

Ексглава держави помер у віці 88 років

Леонід Кравчук. Фото: колаж "Сьогодні".

Сьогодні пішов із життя перший президент України Леонід Кравчук. Легендарний політик помер у віці 88 років.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в родинному колі, також повідомляє УНІАН.

Реклама

"Сьогодні, 10 травня 2022 року, о 17:00 за київським часом, після тривалої хвороби пішов із життя Леонід Макарович Кравчук, перший президент незалежної України", – йдеться в повідомленні.

Проблеми зі здоров'ям у Кравчука

Операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня 2021 року. За інформацією ЗМІ, Леонід Макарович після складної операції провів понад місяць у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Лікарі оцінювали його стан як складний.

На початку вересня стало відомо, що Кравчук вийшов з коми. Він частково прийшов до тями й навіть став пізнавати свого онука, але говорити не міг. Також повідомлялося, що перший президент України проходив реабілітацію в Німеччині.

Реклама

Крім цього, за станом здоров'я Кравчук був вимушений скласти повноваження глави української делегації у Тристоронній контактній групі.