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Помер прямо в підземці. Не стало диктора, який озвучував станції Харківського метро

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
28 листопада, 17:16
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Чоловіку стало погано, коли він був на станції метро "Київська"
Юрій Вірченко до 2016 року озвучував станції метро у Харкові.
Юрій Вірченко до 2016 року озвучував станції метро у Харкові. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові на 72-му році життя помер Юрій Вірченко, голосом якого звучали назви станцій метро до 2016 року. Його серце зупинилося, коли він був на станції метро "Київська" 28 листопада.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Інформацію виданню підтвердила сестра журналіста і диктора Лариса Кошеварова.

Подробиці

За словами сестри диктора, смерть настала раптово.

"О 14:20 прямо на платформі станції метро "Київська". Попередньо, як визначили лікарі – серцевий напад. У нього були хронічні хвороби: діабет, серцево-судинні, тиск був високий, звичайні старечі хвороби", – розповіла Кошеварова.

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Поховають Юрія Вірченка на 18 кладовищі, дата і час прощання стануть відомі 29 листопада.

Хто такий Юрій Вірченко

Заслужений журналіст і диктор Харківського радіо. На сайті метрополітену йдеться, що голосом Вірченка станції метро звучали із дня відкриття підземки і до 2016 року.

Послухати голос диктора можна за посиланням на сайті харківського метрополітену.

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