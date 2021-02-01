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Помер відомий український режисер і продюсер Сергій Проскурня

1 лютого, 23:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Йому було 63 роки

На 64-му році пішов з життя видатний український режисер і продюсер Сергій Проскурня.

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Про це повідомив екс-міністр культури Євген Нищук.

"Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ. Я його називав "наш драматург". Важко зрозуміти масштаби подій, яких торкнулося його серце і креатив. Мій великий друг. Величезна втрата для мене... Для всіх нас", – написав екс-міністр.

Про причину смерті поки не повідомляється.

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Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України "Експеримент".

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З грудня 2007 року входив у команду міністра культури і туризму України Василя Вовкуна. Пізніше став радником міністра на громадських засадах. Був художнім керівником Одеського театру опери і балету.

Також ми писали про те, що вночі 31 січня у Львові помер батько всесвітньо відомого українського оперного співака і Героя України Василя Сліпака – Ярослав Сліпак.

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