Померла перша міністерка культури України Лариса Хоролець

Її життя обірвалося у 73 роки

Хоролець померла 12 квітня/Фото: колаж: "Сьогодні"

Пішла з життя перша міністерка культури України Лариса Хоролець. Їй було 73 роки.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Деталі

"Зупинилося серце Лариси Хоролець, першої міністра культури України. Лариса Іванівна була професіоналом своєї справи: педагог, драматургиня, актриса. Колектив Міністерства культури та інформаційної політики висловлює щирі співчуття близьким та рідним пані Лариси", — йдеться в повідомленні.

Про Ларису Хоролець

Лариса Іванівна Хоролець — радянська та українська акторка театру і кіно, драматург, політик. Народна артистка УРСР, перший Міністр культури України. Народилась 25 серпня 1948 у Києві. У 9-річному віці дебютувала в кіно, у стрічці "Партизанська іскра". Згодом знімалася ще в декількох фільмах. У 1970 році закінчила Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю акторка драми і кіно. З 1977 року член Спілки письменників України. З 1988 року — Народна артистка УРСР. 7 липня 1991 стає Міністром культури УРСР, з 24 серпня 1991 по 17 листопада 1992 — Міністр культури України.

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