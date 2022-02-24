Знищено сьомий літак окупантів – ЗСУ

На Луганщині знищено ще один літак агресорів. Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.
" Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!" – йдеться у повідомленні.
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Як повідомлялося раніше, знищено не лише літаки, а й вертоліт ворога.
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