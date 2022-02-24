Знищено сьомий літак окупантів – ЗСУ

Ілюстрація

На Луганщині знищено ще один літак агресорів. Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

" Це вже сьомий літак окупантів, збитий сьогодні українськими підрозділами протиповітряної оборони Загарбники продовжують нести втрати. Слава Збройним Силам України!" – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, знищено не лише літаки, а й вертоліт ворога.

У Харкові знищили чотири танки бойовиків

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харкова спалено 4 танки російських окупантів.

Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.

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Атака з моря

Непізнані цілі загрожують прикордонникам на острові Зміїний. Загони прикордонної служби зайняли оборонні позиції, повідомляє ДПСУ. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися.