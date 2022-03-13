Знищено багато літаків: Генштаб підрахував втрати ворога

Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій

Окупанти зазнають великих втрат / Фото: Колаж: Сьогодні

Загальні втрати російських окупантів війні проти України становлять понад 12 000 особового складу. Бойових броньованих машин знищено – 1226.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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У дужках зазначено загальні втрати з 24 лютого до 13 березня.

Втрати загальні:

особового складу – понад 12 000 осіб;

танків ‒ 374 од.;

бойових броньованих машин ‒ 1226 од.;

артилерійських систем – 140 од.;

РСЗВ – 62 од.;

засоби ППО – 34 од.;

літаків – 74 од.;

вертольотів – 86 од.;

автомобільної техніки – 600 од.;

корабліі/катерів – 3 од.;

цистерн з ПММ – 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

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Зазначимо, що у вчорашньому зведенні військові вказували 57 збитих літаків. Через добу, у сьогоднішньому зведенні зазначено вже 74 збиті літаки окупантів.

Втрати окупантів в авіації

Протиповітряна оборона держави сьогодні мінусує:

два російські вертольоти Ка-52;

один Су-34;

один невстановлений винищувач (ймовірно, Су-30см або Су-34);

два безпілотні літальні апарати.

Українці б'ються страшніше за "театральних" чеченців

У бою українські військові показують себе не гірше за чеченців, заявив російський журналіст та публіцист Олександр Невзоров. Більше того, ЗСУ лише за два тижні війни буквально спалили цілу низку міфів про Росію для світу – про сильну армію, закони, історію тощо.

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"З того, що зараз відбувається в Україні, зроблено 99% т.зв. російської історії: це смерть міфу про князів, героїв і Суворових… Закон – фейк, армія – фейк, економіка – фейк, історія – фейк, велич – фейк. Покірність українців, які чекають на визвольну армію Путіна, – фейк", – сказав журналіст.