Знищено понад 150 одиниць техніки – озвучено величезні втрати РФ

ЗСУ відбили атаки на три міста

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив нові дані про перебіг війни з Росією та озвучив поточні втрати окупантів.

Як повідомив нардеп у своєму Telegram-каналі, станом на 14.30 відбили Щастя, Маріуполь, Харків.

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Збито літаків – 7

Вертольотів – 3

Спалено техніки – 140+

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Взято в полон – 16.

Крім того, офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан повідомив у Telegram, що на сумському напрямку ЗСУ знищили за допомогою "джавелінів" 15 ворожих танків.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила відповідне фото:

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Нардеп Олексій Гончаренко також показав відео, як під обстріл українських безпілотників потрапила перша гвардійська танкова армія РФ, яка намагалася прорватися до Харківської області.

"От так "Байрактари" пи**ять русню! Під обстріл наших безпілотників потрапила 1-а гвардійська танкова армія РФ, яка вже кілька місяців стояла біля нашого кордону і намагалася прорватися до Харківської області. Окупантів розбивають один за одним", – сказав він.

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