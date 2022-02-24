Знищено понад 150 одиниць техніки – озвучено величезні втрати РФ

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив нові дані про перебіг війни з Росією та озвучив поточні втрати окупантів.
Як повідомив нардеп у своєму Telegram-каналі, станом на 14.30 відбили Щастя, Маріуполь, Харків.
Збито літаків – 7
Далі по темі
Вертольотів – 3
Спалено техніки – 140+
Взято в полон – 16.
Крім того, офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан повідомив у Telegram, що на сумському напрямку ЗСУ знищили за допомогою "джавелінів" 15 ворожих танків.
Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила відповідне фото:
Українські дрони завдали удару по військах окупантів
Нардеп Олексій Гончаренко також показав відео, як під обстріл українських безпілотників потрапила перша гвардійська танкова армія РФ, яка намагалася прорватися до Харківської області.
"От так "Байрактари" пи**ять русню! Під обстріл наших безпілотників потрапила 1-а гвардійська танкова армія РФ, яка вже кілька місяців стояла біля нашого кордону і намагалася прорватися до Харківської області. Окупантів розбивають один за одним", – сказав він.
Напад Росії на Україну
- Вранці 24 лютого одночасно у кількох містах України пролунали потужні вибухи. Вже є повідомлення про перших загиблих та поранених. Внаслідок сьогоднішніх атак Росії загинуло понад 40 українських військовослужбовців, ще кілька десятків поранено.
- Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни.
- У Миргороді зафіксували вибухи ракет, у місті є військова авіація (відео).
- Росія пішла в атаку з окупованого Криму – рухається техніка, вбито українського прикордонника.
- Зеленський звернувся до Заходу: треба терміново зупинити Путіна . Президент закликав світових лідерів сформувати "антипутинську коаліцію".