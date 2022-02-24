Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Знищено понад 150 одиниць техніки – озвучено величезні втрати РФ

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 лютого, 16:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЗСУ відбили атаки на три міста
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко оприлюднив нові дані про перебіг війни з Росією та озвучив поточні втрати окупантів.

Як повідомив нардеп у своєму Telegram-каналі, станом на 14.30 відбили Щастя, Маріуполь, Харків.

Реклама

Збито літаків – 7

Вертольотів – 3

Спалено техніки – 140+

Реклама

Взято в полон – 16.

Крім того, офіцер Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан повідомив у Telegram, що на сумському напрямку ЗСУ знищили за допомогою "джавелінів" 15 ворожих танків.

Пресслужба Сухопутних військ ЗСУ оприлюднила відповідне фото:

Реклама

Українські дрони завдали удару по військах окупантів

Нардеп Олексій Гончаренко також показав відео, як під обстріл українських безпілотників потрапила перша гвардійська танкова армія РФ, яка намагалася прорватися до Харківської області.

"От так "Байрактари" пи**ять русню! Під обстріл наших безпілотників потрапила 1-а гвардійська танкова армія РФ, яка вже кілька місяців стояла біля нашого кордону і намагалася прорватися до Харківської області. Окупантів розбивають один за одним", – сказав він.

Напад Росії на Україну

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Видавав себе за українця. Під Києвом упіймали російського диверсанта – фото та відео Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти