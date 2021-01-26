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Університет Драгоманова відреагував на скандал з професоркою-українофобкою

26 січня, 18:15

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією, нагадали у виші

Євгенія Більченко

Євгенія Більченко / Фото: Facebook

Первинна профспілкова організація працівників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова відреагувала на скандал, що виник після українофобських заяв викладачки Євгенії Більченко. Її пости у соцмережах назвали неприпустимими і неприйнятними висловлюваннями проти української мови, українських громадян та української держави.

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Про це йдеться в офіційному звернені голови профспілки працівників НПУ Івана Горбачука, опублікованому на сайті вишу.

Керівництво університету, студентський загал та професорсько-викладацький склад університету у соцмережах засудили висловлювання Більченко як антиукраїнські й антинародні, такі, що йдуть врозріз з моральними принципами та переконаннями колективу вишу.

В університеті нагадали, що "використання української мови в освітньому процесі та діловодстві є усталеною традицією і моральним переконанням членів колективу університету, який відстоює позиції виконання всіх норм і вимог Конституції та мовного законодавства в Україні".

Тому значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями в НПУ імені М. П. Драгоманова.

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"Незважаючи на гостроту питання, значний суспільний резонанс та шкоду іміджу закладу, університет діятиме у відповідності до чинного законодавства", – підкреслив голова профспілки вишу.

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А рада старійшин НПУ імені М. П. Драгоманова просить всіх, хто ознайомився з дописами Більченко, не робити поспішних узагальнень щодо якості університетської професури вишу.

Однак у вузі визнають, що "факт появи подібних публікацій Є. Більченко загострює необхідність посилення уваги до формування, зокрема особистим прикладом, такої особистості українського вчителя, який буде здатний розбудовувати незалежну, демократичну, вільну, справедливу і красиву державу".

Нагадаємо, викладач кафедри культурології та філософської антропології Євгенія Більченко звинуватила українську владу у фашизмі та тоталітаризмі через закон про українську мову в сфері обслуговування.

У відповідь студентка магістратури Марія Прошковська попросила адміністрацію вишу про її відрахування через антиукраїнські меседжі викладачки.

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українська мова студенти скандал професор українофоб викладач Драгоманова НПУ

Джерело: Сьогодні

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