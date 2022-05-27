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УПЦ відхрестилася від патріарха Кирила та пропонує діалог ПЦУ – заяву

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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27 травня, 20:21
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Церква ухвалила своє рішення щодо вторгнення Росії в Україну

Собор Української Православної Церкви розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Про це йдеться на сторінках Facebook .

Що прийняв собор

Собор засуджує війну як порушення Божої заповіді "Не вбивай!" (Вих.20:13) і висловлює співчуття всім, хто постраждав у війні.

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Собор звертається до влади та влади Російської Федерації з проханням продовжувати переговорний процес та пошук сильного та розумного слова, яке змогло б зупинити кровопролиття.

Висловлюємо незгоду з позицією Патріарха Московського та всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

Собор прийняв відповідні доповнення та зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність та незалежність Української Православної Церкви.

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Собор затверджує постанови Соборів єпископів Української Православної Церкви та рішення Священних Синодів Української Православної Церкви, засідання яких відбулися після останнього Собору Української Православної Церкви (8 липня 2011 року).

Собор схвалює діяльність Управління справами та Синодальних установ Української Православної Церкви.

Собор мав міркування щодо відновлення світогляду в Українській Православній Церкві.

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Собор вважає за доцільне надати єпархіальним архієреям право самостійно приймати рішення з тих чи інших питань єпархіального життя, що належать до компетенції Священного Синоду або Предстоятеля Української Православної, з подальшим, при відновленні можливості, інформуванням священноначалія.

Собор висловлює глибокий жаль через відсутність єдності в українському Православ'ї. Існування розколу Собор сприймає як глибоку хворобливу рану у церковному тілі. Особливо прикро, що останні дії Константинопольського Патріарха в Україні, наслідком яких стала освіта "Православної Церкви України", лише поглибили непорозуміння та призвели до фізичного протистояння.

Собор не втрачає надії на відновлення діалогу.

Щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно

  • припинити захоплення храмів та примусові переклади парафій Української Православної Церкви.
  • усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у "Статуті Православної Церкви України", фактично неавтокефальний і значно поступається свободам та можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української Православної Церкви.
  • вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, як і для більшості Помісних Православних Церков, цілком очевидно, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ потрібне відновлення апостольської спадковості її єпископів.
  • Собор висловлює глибоке переконання, що запорукою успіху діалогу має стати не лише бажання відновлення церковної єдності, але й щире прагнення вибудовувати своє життя на основі християнської совісті та моральної чистоти.

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