Пішла ціла епоха. Реакція українських політиків і соцмереж на смерть Марчука

Сьогодні вранці про смерть легендарного українського політика повідомила його дружина. "Сьогодні" зібрали реакцію соцмереж і політиків

Марчуку було 80 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 5 серпня, пішов з життя колишній прем'єр-міністр України, перший голова Служби безпеки України (СБУ), міністр оборони України, секретар РНБО Євген Марчук.

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Те, що сталося зворушило багатьох політиків і громадських діячів. У своїх соціальних мережах вони публікують пости в пам'ять про померлого.

Реакція політиків

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко висловила співчуття всім рідним і близьким Марчука на своїй сторінці в Facebook.

"Помер Євген Кирилович Марчук. Перший голова СБУ, четвертий прем'єр-міністр України, колишній міністр оборони, колишній секретар РНБО... Людина, яка уособлює цілу епоху в українській політиці", – говориться в повідомленні.

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Екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман також відреагував на смерть Марчука.

"Гірка звістка про те, що Євген Марчук вже не з нами. Яскравм, сильна людина. Світла пам'ять Євгену Кириловичу. Щирі співчуття Ларисі Олексіївні і всім рідним і близьким", – написав Гройсман.

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Екс-т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов приєднався.

"Помер Євген Кирилович Марчук. Зупинилося серце... Царство небесне. Співчуття рідним і близьким", – написав Фірсов.

Реакція соцмереж

Заслужений журналіст України Володимир Кацман опублікував пост в Facebook.

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"Ціла епоха української політики і історії ... R.I.P", – сказав він.

Ветеран АТО, волонтер, журналіст Мирослав Гай також висловив свої співчуття.

"Помер Євген Марчук. Перший глава СБУ незалежної України. Прем'єр – міністр і секретар РНБОУ. Державник. Вічна пам'ять і співчуття рідним", – йдеться в повідомленні.

Як відреагували в ТКГ

країнська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях з великим сумом сприйняла звістку про смерть українського державного діяча.

"Вічна пам’ять про його вагомі здобутки на благо Української держави та щирі співчуття рідним і близьким покійного", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, трохи менше року тому Марчук давав інтерв'ю телеканалу "Україна 24". Він розповідав про помилки України в переговорах про Донбас, ситуацію в Білорусі і підступи, які чинить Росія на пострадянському просторі:

Раніше ми повідомляли, що в середині липня-2021 – Марчук говорив про протистояння президента РФ Путіна з Володимиром Зеленським. Тоді експрем'єр стверджував, що президент України виявився у "дуже складній ситуації" через Мінські угоди, які йому "дісталися у спадок".

Тоді ж Марчук коментував історію з прослуховуванням розмов Віктора Медведчука. На думку Марчука, записи могли бути зроблені співробітниками СБУ і без наказу "зверху" або приватними особами, а плівки потім передали в спецслужбу.

Всі подробиці в спецтемі Смерть Євгена Марчука