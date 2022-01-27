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СЬОГОДНІ Новини України

Умова зустрічі Зеленського та Путіна, а також нові правила для в'їзду в ЄС — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 06:00
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У Путіна розповіли, за якої умови відбудеться зустріч з президентом України, а для українців з 1 лютого почнуть діяти нові правила для відвідування країн Євросоюзу
У Путіна назвали умову зустрічі із Зеленським, а нові правила в'їзду українців до ЄС почнуть діяти з 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"
У Путіна назвали умову зустрічі із Зеленським, а нові правила в'їзду українців до ЄС почнуть діяти з 1 лютого/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Кремлі назвали ключову умову для зустрічі Зеленського та Путіна у "нормандському форматі"

Зустріч лідерів "нормандського формату" може бути проведена за умови, якщо буде узгоджено правовий статус Донбасу.

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Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак згадав про "особливий статус" Донбасу/Колаж: "Сьогодні"
Заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак згадав про "особливий статус" Донбасу/Колаж: "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців діятимуть нові правила для в'їзду в ЄС

З 1 лютого до країн Європейського Союзу можна буде потрапити по новим правилам. Зміни для мандрівників під час пандемії COVID-19 рекомендувала Рада ЄС.

Правила починають діяти з лютого/Колаж: "Сьогодні"
Правила починають діяти з лютого/Колаж: "Сьогодні"

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У США поки що не вводитимуть санкції проти Путіна

Білий дім поки що вирішив не вводити санкції проти президента Росії Володимира Путіна, оскільки це створило б "технічні труднощі".

Санкції проти Путіна можуть спровокувати "технічні проблеми"/Колаж: "Сьогодні"
Санкції проти Путіна можуть спровокувати "технічні проблеми"/Колаж: "Сьогодні"

Під Києвом автомобіль на смерть збив молодого солдата ЗСУ

У Київській області сталося жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула людина — солдат ЗСУ 2000 року народження.

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За кермом був 21-річний водій/Колаж: "Сьогодні"
За кермом був 21-річний водій/Колаж: "Сьогодні"

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