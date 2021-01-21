Сенатор заснув на інавгурації Байдена і став мемом для українського ЦВК

Інавгурація 46-го президента США Джо Байдена супроводжувалася курйозом – 79-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс відверто нудьгував під час урочистої церемонії, і деяким коментаторам навіть здалося, що він заснув.

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Декого зацікавили рукавиці Сандерса. Як виявилося, ще два роки тому вони їх зв'язала вчителька Джен Елліс з перероблених светрів і утеплила волокном з перероблених пластикових пляшок. Викладачка була вельми здивована, що сенатор став використовувати їх під час передвиборної кампанії.

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Зображення "сплячого" сенатора також стало благодатною темою для створення мемів. Навіть український Центрвиборчком на своїй сторінці в Facebook використав образ Сандерса, органічно вписавши його у вітчизняні реалії, зробивши "учасником" виборів у Новгород-Сіверському на Чернігівщині та Броварах під Києвом.

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Нагадаємо про інших курйози, що відбувалися час інавгураційних президентів США – вбивства, пожежі та знамення.

Також повідомлялося, що Джо Байден присягнув на вірність американському народу. За церемонією інавгурації стежив ледь не весь світ. Як все відбувалося – дивіться в матеріалі "Сьогодні".

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