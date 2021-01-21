Сенатор заснув на інавгурації Байдена і став мемом для українського ЦВК

Інавгурація 46-го президента США Джо Байдена супроводжувалася курйозом – 79-річний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс відверто нудьгував під час урочистої церемонії, і деяким коментаторам навіть здалося, що він заснув.
Декого зацікавили рукавиці Сандерса. Як виявилося, ще два роки тому вони їх зв'язала вчителька Джен Елліс з перероблених светрів і утеплила волокном з перероблених пластикових пляшок. Викладачка була вельми здивована, що сенатор став використовувати їх під час передвиборної кампанії.
Зображення "сплячого" сенатора також стало благодатною темою для створення мемів. Навіть український Центрвиборчком на своїй сторінці в Facebook використав образ Сандерса, органічно вписавши його у вітчизняні реалії, зробивши "учасником" виборів у Новгород-Сіверському на Чернігівщині та Броварах під Києвом.
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Нагадаємо про інших курйози, що відбувалися час інавгураційних президентів США – вбивства, пожежі та знамення.
Також повідомлялося, що Джо Байден присягнув на вірність американському народу. За церемонією інавгурації стежив ледь не весь світ. Як все відбувалося – дивіться в матеріалі "Сьогодні".
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