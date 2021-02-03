Встигнути за 10 хвилин: як українців будуть вакцинувати від коронавірусу (відео)

По всій країні відкриють майже чотири тисячі COVID-пунктів

Україна готується до масової COVID-вакцинації – по всій країні відкриють майже чотири тисячі пунктів, де зробити укол можна буде всього за 10 хвилин.

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Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

У столиці більшість кабінетів вакцинації вже готові. Наприклад, в Центрі первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району – тут є спеціальний холодильник для зберігання препарату, маски, рукавички і щитки для медиків.

"Є у нас придбані холодильники для зберігання вакцини. Це не побутові холодильники, а спеціальні, які мають певні характеристики для того, щоб зберігалася вакцина від COVID", – розповіла заступниця директора з медичного обслуговування Людмила Головач.

На одного пацієнта планують виділяти 10 хвилин. За день зможуть приймати понад 110 осіб. Перед процедурою потрібно заповнити спеціальну анкету: вказати стан здоров'я, наявність хронічних захворювань, зроблені щеплення, наприклад, від грипу, та випадки ускладнень після уколів.

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Після щеплення пацієнта відправлять в окремий кабінет – протягом півгодини медики стежитимуть за реакцією на препарат.

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"На кушеточку присів, тоді ми наберемо вакцину, зробимо щеплення. Після цього ми замочуємо використаний матеріал у спеціальних ємностях для подальшої утилізації", – розповіла медсестра кабінету вакцинації Олена Шульга.

За планами МОЗ, масова вакцинація повинна початися вже в лютому – приблизно через два тижні. Спочатку щеплення отримають люди, які знаходяться в зоні ризику: медики, люди похилого віку та військові. А поки є час, лікарів відправлять на навчання – зайвими тренування не будуть.

Відео: Сьогодні

Як повідомлялося раніше, в Україні запустять сайт, на якому можна буде записатися на вакцинацію проти COVID-19, також можна буде записатися на щеплення в телефонному режимі і у сімейного лікаря.

Крім того, головний санлікар Віктор Ляшко розповів, як українців будуть переконувати робити щеплення від коронавірусу.

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