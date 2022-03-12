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"Заспокійливе" від Арестовича: яким регіонам України практично нічого не загрожує

Павло Заяць Павло Заяць
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12 березня, 15:05
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Радник голови ОПУ зазначив, що для успіхів на фронті потрібна стабільність у тилу
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Жителям Центральної та Західної України практично не загрожує військова агресія Росії, тому їм потрібно повертатися до нормального режиму життя та запускати економіку.

Про це на брифінгу 12 березня заявив позаштатний радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

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"Вам не здається, що у Західній та Центральній Україні час виходити з режиму "свята непослуху" і запускати економіку, хоча б малу? Магазини маленькі, підприємства маленькі, інші робочі місця тощо... Ми 17-й день стрибаємо радісно, як маленькі діти, у яких дорослі пішли і можна нічого не робити. Але якщо ми так продовжуватимемо, то з економікою настане швах", – попередив він.

Як наголосив Арестович, "Західній Україні, Центральній Україні, куди не дійшли бойові дії, практично нічого не загрожує".

"Звичайно, бувають удари по аеродромах – Луцьк, Івано-Франківськ, але це ж аеродроми. Це ж не маленькі кіоски, магазини та все інше… Сигнали, які до мене доносять, кажуть, що надто багато людей не працюють. А треба було ходити на роботу", – наголосив радник голови ОПУ.

Арестович запевнив, що окупантів "майже скрізь зупинили, вони вже нікуди не наступають".

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"Прийшов час почати знову нормальне життя, повертатися і до шкіл, і до малого та середнього бізнесу, і великому бізнесу треба було б запускатися, чесно кажучи. Нормально займатися дітьми, спортом займатися, відновлювати нормальні звички та звичний спосіб життя… У нас є дві проблеми – фронт і тил. Ви зараз тил. Це друга за важливістю тема після фронту. Тил – це не там, де люди відсиджуються, а там, де люди працюють на фронт", – додав він.

За словами радника голови ОПУ, якщо українці не повернуться до нормального способу життя в умовах, коли їм практично нічого не загрожує, це може скінчитися соціальною та політичною кризою.

"А тільки політичної кризи нам у тилу і не вистачало. Це мета, про яку наші вороги мріють. Давайте повертатися до нормального життя, включаючи нормальну роботу, нормальний рух дорогами, нормальне заняття дітьми, літніми людьми та самими собою", – сказав Арестович.

Коли окупанти можуть знову піти в атаку

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше попередив, що у російських військ буде друга спроба масового наступу на Україну.

"Треба розуміти дуже чітко, що буде ще одна спроба наступу з їхнього боку. Зараз поки що пауза. Вони стоять під Києвом практично розгромлені, стоять в обороні, намагаються тикатись невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, в яких у них найбільші успіхи", – каже Олексій Арестович.

Голова ОП стверджує, що ворог може знову атакувати зону ООС, Маріуполь, Харківську область та території під Києвом.

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"Вони настільки безглузді, що все зроблять не так, як треба знову і ці резерви поляжуть. Але це може зайняти там ще 10 днів або тиждень з початку, коли вони підуть у бій. Тобто я даю ще два чи три тижні їх спроб через паузи активних наступів. Після цього вони стануть як "зайчики", адже воювати не буде чим", – додав Олексій Арестович.

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