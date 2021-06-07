Усиновили, а потім повернули... Фонд Ріната Ахметова допомагає готувати прийомних батьків

Не всі усиновлювачі виявляються готові зіткнутися з труднощами, коли беруть з дитбудинку дитину, тому в Україні запустили спеціальні тренінги

Великою проблемою усиновлення є те, що прийомні батьки часто не розраховують сили і повертають усиновлених дітей. У зв’язку з цим правила усиновлення в Україні нещодавно посилили – тепер потенційні батьки мають пройти спеціальні курси й отримати сертифікат.

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Як Фонд Ріната Ахметова допомагає готувати батьків до усиновлення та про щасливий приклад родини з усиновленими дітьми, йдеться у сюжеті Юлії Міншакірової у "Сьогодні. Підсумках".

Мілана

Мілані 12 років, але пізнавати світ особливому підлітку нелегко – усе навколо змінюється занадто швидко для її сприйняття. Для неї вже звична справа прогулянки верхи. Дівчинка впевнено тримається в сідлі, однак перший крок завжди потребує допомоги близьких.

Поруч з батьком Мілана сміливішає. Так було і під час їхньої першої зустрічі, коли Олександр і Олена Славінські приїхали по маля до сиротинця. Тоді Мілані було близько трьох, вона не ходила й не говорила, а персонал закладу відмовляв

усиновлювачів.

"Нам говорили: "Зачем? Вы еще молодые, нормальных себе родите!" – розповідає Олександр Славінський.

Фото Мілани майбутній батько побачив на Всеукраїнському інтернет-порталі "Сирітству – ні!", створеному Фондом Ріната Ахметова. Серед тисячі дитячих анкет він з подивом впізнав обличчя зі свого сну.

"У меня часто в жизни бывает, мне какие-то то ли сны, или еще что-то пророческое такое. И мне на протяжении лет двух снилась девочка. Светленькая, в джинсовом костюмчике, и я с ней. Когда мы уже Милану забрали, и я когда шел. И я вспомнил свой сон: "Вот оно счастье рядом!" Сто процентов, это была она", – розповів Олександр.

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Надя

Мілана недовго була єдиною дитиною в сім'ї. П’ять років тому Славінські привели в дім Надю, яка за 12 років двічі втрачала батьків. Спочатку її зрадила рідна мати, після – пара, яка вдочерила. Потім дівчинка жила в дитячому будинку сімейного типу.

"Ну, есть какие-то ужасно болезненные вещи для меня из прошлого. Они не забываются, ужасно, оно как бы заело. Такой вот черной стеной стоит и не уходит, его нельзя ничем разбить. Хоть гранатой стреляй, оно не разбивается. А эту стену невозможно убрать", – ділиться Надя.

Славінські розповідають, що попередня прийомна сім’я повернула Надійку, бо нібито не зійшлися характерами.

"По нашей информации в два года ее удочерили в Бельгии, наша украинская семья, которая на ПМЖ туда переехали. Но через какое-то время они ее вернули назад. Не сошлись характером. Для меня было удивительным. Как с двухлетним ребенком не найти контакт?" – дивується Олена Славінська.

Тренінги для батьків

Відмова від дитини – проблема не нова, тільки за останні три роки було скасовано близько ста усиновлень!

"У більшості це пов’язано із труднощами у вихованні, труднощами, з якими стикаються батьки вже після того, як усиновили", – каже Руслан Колбаса гендиректор Директорату Мінсоцполітики.

Відтепер потенційні батьки мають довести свою спроможність, тож міністерство впровадило системну професійну підготовку кандидатів.

"На тренінгах працюють як правило з реальними життєвими історіями дітей. Вони страшні. І практика того, що з тренінга для кандидатів доводиться викликати швидку, тому що серцевий напад у людини, то це мабуть система відсіву певного, і захист прав тієї дитини, яка ще в сім’ю не потрапила. Тому що батьки мають бажання, але не мають реальних ресурсів", – каже Ірина Пєша, директорка Державного інституту сімейної та молодіжної політики.

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Виникла гостра потреба і в підготовці тренерів. Над методичним забезпеченням процесу всиновлення спільно з представниками держслужб працює Фонд Ріната Ахметова, що першим підняв проблему сирітства в країні до

національного рівня.

"Коли я вперше відвідав дитбудинок, зустріч із дітьми справила на мене незабутнє враження. І я дав собі слово, що, скільки живу, буду допомагати дітям, яким у цьому такому нелегкому житті самим не впоратися..." – каже засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Фонд Ріната Ахметова опікується сиротами, усиновлювачами з 2008 року. А ще допомагає дитячим будинкам сімейного типу.

"Я восхищаюсь людьми, которые достигают больших успехов, но при этом не забывают о том, что нужно помогать другим. Которые на постоянной основе делают большие какие-то проекты – значит, что-то в душе горит! У меня уважение большое к нему. Потому что по большому счету он дал мне моего ребенка" – переконана прийомна матір Олена Славінська.

Сирітству – ні!

Щороку портал "Сирітству- ні!", саме той простір, де Славінські знайшли свого часу Мілану, відвідує майже 300 тисяч користувачів. Завдяки сайту майже десять тисяч дітей потрапили до родин.

"Фонд Рината Ахметова оказывает поддержку семьям опекунов, приемным домам и детским домам семейного типа. Чтобы помочь родителям принять ребенка в семью, проводятся вебинары, тренинги, он-лайн консультации. Суть программы и портала остается неизменной. Помочь детям обрести счастье в семье", – каже Ірина Блажан, директорка проєктів та програм Фонду Ріната Ахметова.

Щороку в Україні статусу сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, набувають у середньому 10 тисяч дітей! Усі вони потребують влаштування у родину.

"Если человек задумывается взять ребенка, то десять раз пускай подумает. Насколько у него хватает сил и любви, насколько вот этой любви много в душе, чтобы побороться!" – радить Славінська.

Через портал "Сирітству – ні!" Фонду Ріната Ахметова нині батьків шукають близько п’яти тисяч сиріт.