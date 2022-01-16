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СЬОГОДНІ Новини України

Витік аміаку на хімзаводі у Горлівці, а українцям роздадуть зброю – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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16 січня, 07:34
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У СБУ прокоментували чутки про те, що РФ може розпочати диверсії, а тероборона в усіх прикордонних областях України отримає зброю
РФ може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для вторгнення, а Україна готується себе захищати / Фото: Колаж: Сьогодні
РФ може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для вторгнення, а Україна готується себе захищати / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

У предстоятеля ПЦУ Епіфанія підтвердили коронавірус

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський та всієї України Епіфаній заразився коронавірусом. Епіфаній отримав два щеплення від коронавірусу минулого року. Він перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні, а протягом наступного тижня не здійснюватиме богослужіння та не прийматиме відвідувачів.

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Епіфаній перебуватиме на самоізоляції. Колаж "Сьогодні"
Епіфаній перебуватиме на самоізоляції. Колаж "Сьогодні"

Українцям роздадуть зброю: тероборону на кордоні готують до вторгнення РФ

Сили територіальної оборони у всіх прикордонних областях України отримають зброю. Про це в ефірі програми "Дебати із Сергієм Руденком" заявив член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський. За його словами, зброю бригади мають отримати сьогодні (15 січня. – Ред.), а по всій країні – до лютого.

Україна готується захищати себе
Україна готується захищати себе / Фото: Колаж: Сьогодні

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Сотні будинків без світла, є перший загиблий: що негода творить в Україні

Усю Україну накрив сильний вітер, який другий день валить дерева, зносить електроопори та рекламні щити. Також відучора низка населених пунктів залишилася без електрики.

В Україні сильні пориви вітру зносять все на своєму шляху
В Україні сильні пориви вітру зносять все на своєму шляху / Фото: Колаж: Сьогодні

Витік аміаку на хімзаводі у Горлівці. У СБУ розповіли, чи готує РФ диверсії

СБУ поки що перевіряє інформацію про те, що на хімзаводі "Стирол" у Горлівці стався витік аміаку, а РФ використовує це як привід для вторгнення в Україну Про це сайту "Сьогодні" заявила речник управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа.

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РФ може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для вторгнення
РФ може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

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