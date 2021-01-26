Прив'язав до машини і тягнув: на Хмельниччині закрили справу проти чиновника-шкуродера

Правоохоронці не побачили каліцтв у пса, які можна було б вважати тяжкими

На Хмельниччині підбили підсумки гучної історії про знущання місцевого чиновника над бездомним собакою. Однак більшість обурена – покарання шкуродер так і не поніс.

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Журналісти "Сьогодні" розповідають всі подробиці резонансної справи.

Що сталося?

У листопаді 2019-го в Хмельницькій області стався страшний випадок знущання над твариною. Колишній глава Державного архіву Володимир Байдич прив'язав бездомного собаку ззаду службового авто, сів за кермо і більше кілометра волок пса по дорозі. В результаті ветеринарам дивом вдалося реанімувати тварину, у якої були повністю роздерті лапи.

Як виявилося, таким чином чоловік хотів "покарати" собаку за те, що він нібито покусав його мати. Те, що сталося, побачив проїжджаючий водій і фактично врятував тварину.

Після інциденту на протести в області вийшли сотні людей, вимагаючи покарати винного. Правоохоронці почали розслідування, призначили експертизи, а чиновника звільнили з місця роботи.

Немає криміналу – значить, не шкуродер

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Як розповів сайту "Сьогодні" представник місцевої прокуратури Сергій Комонюк, кримінальну справу проти Байдича вирішили закрити – експертиза показала, що пес не отримав каліцтв, які можна було б вважати тяжкими.

"Вся справа в законодавстві, де некоректно прописано поняття каліцтва. Під ним розуміється відсутність будь-якого органу або частини кінцівки, а не травма. Закон прописаний так, що інтерпретувати як-то інакше неможливо", – пояснила нам волонтер Олена Голубнича, яка опікується долею потерпілого Барсика.

За словами обурених зоозахисників, законодавство настільки парадоксально, що винного можна було б покарати тільки в тому випадку, якщо б очевидець не став рятувати пса. Тепер залишається надія тільки на те, що ексчиновник хоча б понесе адміністративну відповідальність.

"Барсик досі перебуває в кінологічному центрі, цей притулок йому надала Нацполіція. Якось його хотіла забрати одна з сімей, але тепер передумала. Жінці, яка хотіла його забрати, як виявилося, пес не підходить. До неї додому часто по роботі приходять гості, а у Барсика проявилися хороші охоронні здібності, тому жінка і відмовилася", – розповіла Голубнича.

Як повідомлялося раніше, в Києві господар жорстоко побив цуценя і викинув на вулицю, де в цей час було приблизно 18 градусів морозу.

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Також ми писали, що в місті Бахмач Чернігівської області невідомі розстріляли з рушниці собаку, після чого перерізали йому горло і викинули.

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