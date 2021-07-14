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Звільнення Тупицького. Верховний Суд скасував указ Зеленського

14 липня 2021 15:11

Денис Беспалов Денис Беспалов

Суд визнав протиправним указ президента про скасування призначення Тупицького суддею

У Зеленського з Тупицьким нова сутичка. Колаж: "Сьогодні"

У Зеленського з Тупицьким нова сутичка. Колаж: "Сьогодні"

Верховний Суд скасував указ президента України Володимира Зеленського про скасування указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України.

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Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в Верховному Суді.

"Верховний Суд визнав протиправним указ президента про скасування призначення Тупицького суддею КС", – сказав співрозмовник агентства.

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Нагадаємо, 27 березня глава держави скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького і Олександра Касмініна. Зеленський зазначив, що зазначені особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок.

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Пізніше Тупицький оскаржив указ Зеленського в Верховному Суді.

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