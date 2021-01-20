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Вже 900 тисяч українців побороли коронавірус: онлайн-брифінг МОЗ

20 січня, 09:27

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

За минулу добу видужалих від COVID-19 на 10 тисяч більше, ніж нових хворих

Міністерство охорони здоров'я проводить онлайн-брифінг. Спочатку виступить голова відомства Максим Степанов, а потім його заступниця Ірина Микичак.

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Як стало відомо, станом на ранок 20 січня в Україні підтвердили 4383 нових випадки зараження коронавірусом (1 172 038 з початку епідемії). За вівторок померли 212 українців (21 258 з початку епідемії), а одужали 14 501 особа (900 749 з початку епідемії).

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Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 45 656 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1035 українців, одужали 74 362 особи. Отже, кількість видужалих від коронавірусу на 28 656 перевищує кількість хворих. Читайте детальніше, якою була ситуація з коронавірусом минулого тижня.

Також днями голова МОЗ зустрічався з депутатами "Слуги народу", яким розповідав про майбутню вакцинацію українців. Він розповів про два етапи вакцинації і "таємні" домовленості.

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епідемія коронавірус COVID-19

Джерело: Сьогодні

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