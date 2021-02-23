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Вже є набутий імунітет: Ляшко розповів, скільки лікарів готові до щеплення від COVID-19

23 лютого, 15:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Багато лікарів в Україні вже перехворіли на коронавірус

В Україні до вакцинації від коронавірусу готові 38% лікарів.

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Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, багато хто з лікарів вже мають набутий імунітет до хвороби.

"Ми маємо враховувати те, що багато хто з лікарів перехворіли і мають набутий імунітет через перенесення хвороби. Сьогодні рекомендації Національної технічної групи експертів передбачають у випадку, якщо людина перехворіла, відтерміновувати проведення щеплення на шість місяців, оскільки в цей період часу людину захищає імунітет, який вона набула через перенесену хворобу", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що незважаючи на перенесену хворобу, людина може зробити щеплення, однак, вона може віддати свою дозу тому працівникові закладу охорони здоров’я, який не хворів і може захистити імунітет шляхом імунопрофілактики.

Нагадаємо, у першій партії вакцини з Індії 500 тисяч доз. Але тривогу викликав один момент – під час відвантаження контейнерів на упаковці була назва CoviShield, а не AstraZeneca. Ми з'ясували, що за вакцина прилетіла до нас з Індії.

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