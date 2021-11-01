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СЬОГОДНІ Новини України

Вже йдуть морози! Чого чекати від погоди на початку листопада – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
1 листопада, 08:42
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У перші дні місяця синоптики обіцяють відносно теплу погоду
Погода в Україні на початку листопада / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на початку листопада / Колаж "Сьогодні"

В Україні перший тиждень листопадаобіцяє бути зі змінною хмарністю та холодними дощами в окремих регіонах.

Про це йдеться в матеріалі сайту Сьогодні".

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Сніг, дощ та морози?

За розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, погода в листопаді виявиться більшою за зимову, ніж осінню. У перші дні "листопада" ще втримається відносно тепла погода – вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність, без опадів.

Холодні дощі розпочнуться до вихідних, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом. Вдень температура буде нуль або трохи вищою.

Коли похолодає?

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда уточнив, що на більшій території України холоднішає нижче +5 у першій декаді листопада, на Закарпатті та півдні – у другій декаді.

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"У першій половині листопада не очікується значного похолодання, лише 6-7 числа невелике зниження температури повітря до нуля, але без морозів, – каже Микола Кульбіда. – Опадів практично не буде.

На Львівщині, Тернопільщині, Буковині, дощі у першій половині місяця поливатимуть приблизно кожні два, але виявляться невеликими.

Україні потрібно готуватися до природних катастроф

В Україні останніми роками змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи , і до них вже зараз потрібно бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому на нас чекатимуть катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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