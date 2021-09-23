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Вже на цьому тижні одна з областей України може потрапити в "червону зону"

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
23 вересня, 17:49
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За останній тиждень зайнятість "ковідних" ліжок складає 64% при граничному рівні у 65%
За прогнозами KSE, зараз будь-який інший регіон України може раптово показати "вибухову" динаміку. Колаж: "Сьогодні"
За прогнозами KSE, зараз будь-який інший регіон України може раптово показати "вибухову" динаміку. Колаж: "Сьогодні"

Вже цього тижня Чернівецька область може увійти до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, де найбільш критична ситуація із захворюваністю.

Про це говориться у дослідженні KSE.

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Рівень госпіталізацій вже наблизився до граничних 60 осіб на 100 тисяч населення і зараз складає 59.

Зайнятість "ковідних" ліжок складає 64% при граничному рівні у 65%.

Вихід за граничні значення одночасно для обох вказаних показників протягом трьох днів поспіль дає підстави для переходу регіону у "червону" зону епідемічної небезпеки. У Київській школі економіки радять вже зараз збільшувати забезпеченість "ковідними" ліжками на 30-50%.

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У зоні ризику такі області:

  • Житомирська;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Харківська.

Зокрема, у Луганській області на 80% кожного тижня зростає рівень госпіталізацій. Серед Західних областей найбільш критичну ситуацію показує Львівська область, да за збереження поточної динаміки перехід до "червоної" зони епідемічної небезпеки може відбутися упродовж двох-трьох тижнів.

У KSE зазначають, що наразі будь-який інший регіон України може раптово показати "вибухову" динаміку.

В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, а лікарні заповнені

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Раніше ми повідомляли, що в Україні добова кількість госпіталізацій збільшилася до +51% за тиждень. У KSE наголошують, що для України показовою передусім є не кількість виявлених випадків, а рівень госпіталізацій. Це дозволяє зрозуміти навантаженість на систему охорони здоров’я.

"Зростання добової кількості госпіталізацій пришвидшилося до +51% за тиждень, це є найбільша динаміка, яку ми спостерігали 2021 року. Вона фактично вдвічі перевищує динаміку весняної хвилі. І цей відсоток може погіршуватись далі", – наголошує керівник Центру економіки охорони здоров’я – Юрій Ганиченко.

Якщо минулого тижня в країні констатували близько 1000 госпіталізацій за добу, то цього тижня середня кількість добових госпіталізацій вже становить 1500. За оцінками Центру економіки охорони здоров’я, зростання рівня госпіталізацій відбуватиметься і надалі.

Наразі госпіталізації переважають над виписками на 60%, що свідчить про зростання навантаження на медичну систему.

  • За останній тиждень кількість пацієнтів у "ковідних" лікарнях збільшилася на 45% (з 9 до 13 тисяч пацієнтів).
  • Ліжка "з киснем" зайняті на 31%, тиждень тому зайнятість була на рівні 22%.

Разом із зростанням захворюваності в Україні продовжує зростати смертність – в середньому до 80 померлих за добу фіксується цього тижня (минулого тижня – 51).

Таке зростання відповідає "жовтому" сценарію розвитку захворюваності Київської школи економіки, за якого до кінця вересня варто очікувати до 58 тисяч померлих.

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