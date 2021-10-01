Вже сьогодні! Водіям доведеться включати фари за містом: які штрафи чекають порушників

З сьогоднішнього дня водії в Україні повинні включати ближнє світло фар або ходові вогні, коли їдуть поза населеними пунктами.
Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС .
Правило діятиме найближчі 7 місяців – до 1 травня 2022 року.
"Водії поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні в конструкції автомобіля – слід включати ближнє світло фар", – відзначають в МВС.
Ця норма потрібна, щоб зробити автомобілі більш помітними на дорогах, адже в осінньо-зимовий період часто буває похмура погода, дощі і туман.
Штрафи
Якщо водії ігнорують цей пункт правил дорожнього руху, правоохоронці мають право їх зупинити. Крім того, порушення можуть зафіксувати камери на дорогах.
За ігнорування цієї вимоги водіям загрожує штраф в розмірі від 425 до 510 гривень .
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