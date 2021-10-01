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Вже сьогодні! Водіям доведеться включати фари за містом: які штрафи чекають порушників

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
1 жовтня, 10:28
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Наступні 7 місяців водії повинні вмикати вдень ближнє світло фар або денні ходові вогні
Водії будуть включати ближнє світло фар.
Водії будуть включати ближнє світло фар. / Фото: Колаж: Сьогодні

З сьогоднішнього дня водії в Україні повинні включати ближнє світло фар або ходові вогні, коли їдуть поза населеними пунктами.

Про це нагадують у Головному сервісному центрі МВС .

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Правило діятиме найближчі 7 місяців – до 1 травня 2022 року.

"Водії поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні. Якщо вони відсутні в конструкції автомобіля – слід включати ближнє світло фар", – відзначають в МВС.

Ця норма потрібна, щоб зробити автомобілі більш помітними на дорогах, адже в осінньо-зимовий період часто буває похмура погода, дощі і туман.

Штрафи

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Якщо водії ігнорують цей пункт правил дорожнього руху, правоохоронці мають право їх зупинити. Крім того, порушення можуть зафіксувати камери на дорогах.

За ігнорування цієї вимоги водіям загрожує штраф в розмірі від 425 до 510 гривень .

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