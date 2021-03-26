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У 4-х лікарнях на Прикарпатті завершилось "Велике будівництво" для швидшого порятунку пацієнтів

26 березня, 09:47

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Ще в п'яти лікарнях ремонти тривають

В Івано-Франківській області завершився капітальний ремонт приймальних відділень у чотирьох лікарнях. Це робота в рамках президентської програми "Велике будівництво", щоб допомога пацієнтам виявлялася швидше і на європейському рівні.

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Як повідомляє Укрінформ, "Велике будівництво" завершене у Обласній клінічній лікарні, Надвірнянській центральній районній лікарні, Калуській центральній районній лікарні та Косівській центральній районній лікарні.

Приймальні відділення цих медзакладів переобладнали у відділення екстреної медичної допомоги.

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Ще у п’яти лікарнях Івано-Франківщини такі ж ремонти тривають.

"Для реалізації цих 9 об’єктів було спрямовано 72 млн грн з державного бюджету. Покращення та відновлення медичної інфраструктури – важливе завдання Програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", – зазначають у Івано-Франківській ОДА.

Нагадаємо, раніше завдяки "Великому будівництву" лікарні Вінницької області отримали сучасне обладнання для порятунку хворих.

Крім того, ми писали, що "Велике будівництво" оновить дороги в Луганській і Вінницькій областях.

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ремонт лікарні Прикарпаття Велике будівництво
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