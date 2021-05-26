До аеропорту "Бориспіль" прибула четверта партія вакцини CoronaVac: опубліковано фото

Вакцина CoronaVac в "Борисполі" / Фото: Сьогодні

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" під Києвом здійснив посадку Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії Turkish Airlines, який доставив четверту партію вакцини від коронавірусу Sinovac Biotech.

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Це сталося сьогодні, 26 травня, о 20:10, повідомляє кореспондент сайту "Сьогодні".

Борт привіз в Україну 500 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії. В цілому Україна законтрактувала 1,9 млн доз китайської вакцини, з яких 1,715 млн наша країна вже отримала.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Україну прибули ще 117 тис. доз вакцини виробництва компанії Pfizer-BioNTech. Вантаж доставили літаком в аеропорт "Київ" імені І. Сікорського.

Відео: Сьогодні

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Також повідомлялося, що в "Борисполі" увечері 9 травня приземлився лайнер, який доставив третю партію вакцини CoronaVac – 500 тис. доз.

Попередня доставлена в Україну партія CoronaVac прибула 30 квітня, а перші 200 тисяч доз надійшли в першій половині квітня.

Сайт "Сьогодні" писав, що регулюючий орган Європейського Союзу оголосив 4 травня, що почав перевірку вакцини від Sinovac для оцінки її ефективності і безпеки, що є першим кроком до можливого схвалення для використання в 27 країнах – членах ЄС.

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