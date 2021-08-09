В аквапарку загинула дитина і діагностика "Дельта"-штаму в Україні – головні новини за ніч

У Дніпрі під час водних розваг потонув хлопчик, а МОЗ анонсував широку діагностику небезпечного штаму коронавірусу – та інші новини

У Дніпрі загинув хлопчик, а МОЗ планує широку діагностику "дельти" / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Плани МОЗ з діагностики "Дельта"-штаму

Реклама

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити всі області України специфічними ПЛР-системами до осені, що дасть змогу швидко виявляти штам коронавірусу "Дельта". На сьогодні в Україні є лише кілька тисяч таких систем.

Можливі причини трагедії в Кривому Розі

Ветеран АТО, який підірвав себе гранатою в Кривому Розі, як виявилося, давно скаржився, що його все "дістало". При цьому сусіди кажуть, що він був абсолютно адекватною і неконфліктною людиною. "Сьогодні" з'ясували, що могло штовхнути його на страшний вчинок.

У Кривому Розі ветеран АТО підірвався на гранаті / колаж "Сьогодні"

Смерть дитини в аквапарку

Реклама

У Дніпрі в аквапарку Happy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом з мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відлучилася. Його намагалися реанімувати дві бригади швидкої допомоги.

Соратниця Навального втекла з Росії

Соратниці Олексія Навального Любові Соболь вдалося покинути Росію, незважаючи на вирок суду, що забороняє їй протягом півтора року залишати місце проживання у нічний час.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта