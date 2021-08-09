Русский
$ 26,83
31,68
  1. Новини України

В аквапарку загинула дитина і діагностика "Дельта"-штаму в Україні – головні новини за ніч

9 серпня 2021 6:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Дніпрі під час водних розваг потонув хлопчик, а МОЗ анонсував широку діагностику небезпечного штаму коронавірусу – та інші новини

У Дніпрі загинув хлопчик, а МОЗ планує широку діагностику "дельти" / колаж "Сьогодні"

У Дніпрі загинув хлопчик, а МОЗ планує широку діагностику "дельти" / колаж "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Плани МОЗ з діагностики "Дельта"-штаму

Реклама

Міністерство охорони здоров'я планує забезпечити всі області України специфічними ПЛР-системами до осені, що дасть змогу швидко виявляти штам коронавірусу "Дельта". На сьогодні в Україні є лише кілька тисяч таких систем.

Можливі причини трагедії в Кривому Розі

Ветеран АТО, який підірвав себе гранатою в Кривому Розі, як виявилося, давно скаржився, що його все "дістало". При цьому сусіди кажуть, що він був абсолютно адекватною і неконфліктною людиною. "Сьогодні" з'ясували, що могло штовхнути його на страшний вчинок.

У Кривому Розі ветеран АТО підірвався на гранаті / колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі ветеран АТО підірвався на гранаті / колаж "Сьогодні"

Смерть дитини в аквапарку

Реклама

У Дніпрі в аквапарку Happy Day загинув дев'ятирічний хлопчик, який відпочивав там разом з мамою. За попередньою інформацією, дитина потонула у великому басейні, коли мама відлучилася. Його намагалися реанімувати дві бригади швидкої допомоги.

В тренді
Паразитів аж кишить: журналісти "Сьогодні" перевірили водойми – результати шокують
На українських пляжах стає все небезпечніше. Колаж "Сьогодні"

Соратниця Навального втекла з Росії

Соратниці Олексія Навального Любові Соболь вдалося покинути Росію, незважаючи на вирок суду, що забороняє їй протягом півтора року залишати місце проживання у нічний час.

Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділю
Спека знову витісняє похолодання і дощі: як зміниться погода у неділюУкраїна
У Новій пошті з'явилася ще одна послуга, яка захистить українців від шахраїв
У Новій пошті з'явилася ще одна послуга, яка захистить українців від шахраївЕкономіка
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу (оновлено)
У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – йому відірвало ногу (оновлено)Україна
Харків накрила крижана буря: фото і відео великого граду
Харків накрила крижана буря: фото і відео великого градуХарків
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпні
Долар знову дорожчий за 27 гривень – куди піде курс у серпніФінанси
Новий заступник міністра інфраструктури Найєм відповів хейтерам
Новий заступник міністра інфраструктури Найєм відповів хейтерамУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти