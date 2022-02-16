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В Антарктиду відправили криголам з вакцинами для українських полярників (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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16 лютого, 13:36
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При температурі -78 градусів в Антарктиду доставляють препарат Pfizer
В Антарктиду відправили вакцини для полярників.
В Антарктиду відправили вакцини для полярників. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські полярники, що зараз працюють на станції "Академік Вернадський", зможуть щепитися від COVID-19 прямо в Антарктиді. Їм направили вакцини.

Про це повідомили у Facebook Національний антарктичний науковий центр.

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На крижаний континент вакцини доправить флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Ноосфера", який наразі прямує на станцію.

Щоб забезпечити дотримання всіх норм холодового ланцюгу, на криголамі вакцини зберігаються у відповідній морозильній камері. Вона працює в режимі -78 градусів за Цельсієм. За нормами зберігання вакцин стежить лікар "Ноосфери" Сергій Носенко.

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В яких умовах транспортують вакцини. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Кого будуть вакцинувати

На борту судна – 66 доз вакцини Pfizer. Вони передбачені для:

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  • зимівників 26-ї Української антарктичної експедиції. Вони вирушили на станцію у березні 2021 року й не мають щеплень від COVID-19 взагалі, адже тоді процес вакцинації в Україні тільки починався. Зимівники зможуть отримати по 2 дози;
  • учасників сезонної експедиції, які мають повний курс щеплення від COVID-19, але не встигли отримати бустерну дозу.

Вакцинація полярників необхідна для того, щоб учасники експедицій змогли повернутися додому захищеними, в більш безпечних та комфортних умовах.

"Це особливо важливо для зимівників, адже за рік в Антарктиді, після майже повної відсутності фізичних контактів із зовнішнім світом, їхній імунітет має нижчу здатність протистояти вірусам", – зазначають полярники.

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