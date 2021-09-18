У найближчі дні в Україні ще сильніше похолодає

Синоптики розповіли, в яких областях буде найнижча температура і кому не пощастить з холодними дощами

Українцям пора діставати парасольки і теплий одяг. Колаж "Сьогодні"

В Україну вже прийшла негода і місцями вже похолодало. Але з неділі температура повітря буде падати ще нижче. При цьому з понеділка стане менше дощів.

Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

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У неділю, 19 вересня, на півдні 22-24 градуси, на сході 18-21, в центральних і північних областях 14-18 (в тому числі і в Києві). Найхолодніше буде на заході, всього 9-11 градусів. Дощі в цей день очікуються у всіх областях, крім півдня.

У понеділок, 20 вересня, у західних, центральних і північних областях 8-14 градусів. На сході і півдні все ще досить тепло, 15-19 градусів. У Києві 10-12 тепла. Дощі з грозами синоптики прогнозують лише на сході країни.

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У вівторок, 21 вересня, на заході, півночі та в центрі 8-11 градусів. Впаде температура і на сході й півдні, там 13-15 тепла. У столиці 8-10 градусів. Дощі в південних, східних, північних областях і в Києві.

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У середу, 22 вересня, похолодає ще сильніше. У більшості центральних областей (і в Києві), на заході та півночі очікується всього 6-9 градусів, на сході і півдні 10-13 градусів. Дощі пройдуть на заході, півночі та в столиці.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася. З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звісно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати також у жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попередив українців, що потрібно бути готовими до природних катастроф у майбутньому. За його словами, кліматичні зміни в країні, які могли б привести до катаклізмів, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого на Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

Як розповідав "Сьогодні" найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань, у другій половині вересня погода істотно зіпсується, а наприкінці місяця буде два похолодання, які розділить короткочасне потепління майже до 20 градусів.