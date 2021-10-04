У лікарнях Одеси немає місць для важкохворих на коронавірус – волонтер

В Одесі важких хворих з COVID-19 не приймають в лікарні. У той же час в Харкові хворі коронавірусів заповнили половину місць в лікарні .
Про це повідомляє волонтер Катерина Ножевнікова.
Місця в лікарнях
"В даний час місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає", – зазначила Ножевнікова.
Волонтер звернувся до відповідальних за місця департаментам, головним лікарям, черговим лікарям приймальних відділень і просить не повторювати помилок минулого року і не спотворювати дані.
Ситуації, які виникли через проблеми з госпіталізацією хворих
Катерина Ножевнікова поділилася кількома ситуаціями, які пов'язані з проблемами через госпіталізацію хворих людей.
"Пацієнт 83 (немає нирки, онкологія в ремісії) не щеплена. Ковід підтверджений. З симптомів – віднялися ноги. Жодного з факторів для госпіталізації з наказу МОЗ немає, сатурація в нормі і далі за списком. Але ноги оніміли. Родичі покаталися з дідом за всіма ковід-стаціонарах – ніде не взяли. в звичайну "неврологію" не можна – ковід. І в "ковід" не можна – немає ковід-симптомів. Лікуйтеся як хочете ", – розповідає волонтер.
Крім цього, є випадки, коли від коронавируса вмирає кілька членів сім'ї практично одночасно.
"Сім'я: батько, мати, два сини (батьки за 80, сини за 50) все невакцинованих. Потрапляють в стаціонар. Мама помирає через 4 дня. Один з братів забирає інших зі стаціонару. До вечора насилу я брата влаштовую в інший стаціонар ( сатурація 70). Сьогодні і він помер. У тата теж стан важкий ", – зазначила Ножевнікова.
симптоми коронавируса
За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.
Часто спостерігаються такі симптоми:
- підвищена температура;
- кашель;
- стомлюваність;
- втрата нюху і смакових відчуттів.
У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:
- біль в горлі;
- головний біль;
- різні інші больові відчуття;
- діарея;
- висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;
- почервоніння або подразнення очей.
Симптоми тяжкої форми захворювання:
- утруднене дихання або задишка;
- порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;
- біль в грудній клітці.
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