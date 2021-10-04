У лікарнях Одеси немає місць для важкохворих на коронавірус – волонтер

У лікарні з COVID-19 потрапляють цілі сім'ї

Ситуація з коронавірусом в Одесі погіршується/Колаж: Сьогодні

В Одесі важких хворих з COVID-19 не приймають в лікарні. У той же час в Харкові хворі коронавірусів заповнили половину місць в лікарні .

Про це повідомляє волонтер Катерина Ножевнікова.

Місця в лікарнях

"В даний час місць в реанімаціях для важких пацієнтів немає. ШВЛ є в табличках звітних за даними стаціонарів, а місць немає", – зазначила Ножевнікова.

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Волонтер звернувся до відповідальних за місця департаментам, головним лікарям, черговим лікарям приймальних відділень і просить не повторювати помилок минулого року і не спотворювати дані.

Ситуації, які виникли через проблеми з госпіталізацією хворих

Катерина Ножевнікова поділилася кількома ситуаціями, які пов'язані з проблемами через госпіталізацію хворих людей.

"Пацієнт 83 (немає нирки, онкологія в ремісії) не щеплена. Ковід підтверджений. З симптомів – віднялися ноги. Жодного з факторів для госпіталізації з наказу МОЗ немає, сатурація в нормі і далі за списком. Але ноги оніміли. Родичі покаталися з дідом за всіма ковід-стаціонарах – ніде не взяли. в звичайну "неврологію" не можна – ковід. І в "ковід" не можна – немає ковід-симптомів. Лікуйтеся як хочете ", – розповідає волонтер.

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Крім цього, є випадки, коли від коронавируса вмирає кілька членів сім'ї практично одночасно.

"Сім'я: батько, мати, два сини (батьки за 80, сини за 50) все невакцинованих. Потрапляють в стаціонар. Мама помирає через 4 дня. Один з братів забирає інших зі стаціонару. До вечора насилу я брата влаштовую в інший стаціонар ( сатурація 70). Сьогодні і він помер. У тата теж стан важкий ", – зазначила Ножевнікова.

симптоми коронавируса

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 впливає на різні групи людей в різному ступені. У більшості інфікованих хвороба протікає в легкій або середній формі важкості, і їм не потрібна госпіталізація.

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Часто спостерігаються такі симптоми:

підвищена температура;

кашель;

стомлюваність;

втрата нюху і смакових відчуттів.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

біль в горлі;

головний біль;

різні інші больові відчуття;

діарея;

висип на шкірі або зміна кольору шкіри на пальцях рук або ніг;

почервоніння або подразнення очей.

Симптоми тяжкої форми захворювання:

утруднене дихання або задишка;

порушення мови, рухових функцій або сплутаність свідомості;

біль в грудній клітці.

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