У "Борисполі" скасували огляд на вході в термінал D: що змінилося

Гендиректор аеропорту зазначив, що компанія прислухається до побажань пасажирів – багатьом не подобалося стояти в чергах прямо на вході у термінал

Тепер ніяких черг на вході. Фото: facebook.com/airportboryspil

В аеропорту "Бориспіль" прибрали зі входу у термінал D рентгено-телевізійні інтроскопи, через які постійно утворювалася черга аж на вулицю. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У пресслужбі аеропорту повідомили, що спрощена процедура і прискорене проходження контролю на входах у термінал D. Тепер співробітники перевіряють тільки паспорта пасажирів і посадочні квитки.

"Центром уваги аеропорту є пасажир. Ми дослухаємось до коментарів та побажань наших гостей. Як результат – сьогодні зняли пункти догляду та зробили простішою процедуру входу в термінал, при цьому не знизивши рівень безпеки. Наша мета – стати family friendly", – підкреслив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", "Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва до "Борисполя". Тепер в аеропорт буде їздити ще один рейковий автобус Pesa.

Також ми писали про три головних проблеми, від яких страждають пасажири "Борисполя". Наприклад, люди скаржаться на перекриту дорогу, що навіть експрес Київ – Бориспіль не рятує.