Русский
$ 27,19
32,03
  1. Новини України

У "Борисполі" скасували огляд на вході в термінал D: що змінилося

23 липня 2021 10:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Гендиректор аеропорту зазначив, що компанія прислухається до побажань пасажирів – багатьом не подобалося стояти в чергах прямо на вході у термінал

Тепер ніяких черг на вході. Фото: facebook.com/airportboryspil

Тепер ніяких черг на вході. Фото: facebook.com/airportboryspil

В аеропорту "Бориспіль" прибрали зі входу у термінал D рентгено-телевізійні інтроскопи, через які постійно утворювалася черга аж на вулицю. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Реклама

У пресслужбі аеропорту повідомили, що спрощена процедура і прискорене проходження контролю на входах у термінал D. Тепер співробітники перевіряють тільки паспорта пасажирів і посадочні квитки.

"Центром уваги аеропорту є пасажир. Ми дослухаємось до коментарів та побажань наших гостей. Як результат – сьогодні зняли пункти догляду та зробили простішою процедуру входу в термінал, при цьому не знизивши рівень безпеки. Наша мета – стати family friendly", – підкреслив генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський.

В тренді
У США натякнули, що не допоможуть Україні в переговорах щодо Донбасу
Джордж Кент розповів про співпрацю США з Україною. Фото: nytimes.com

Як повідомляли новини "Сьогодні", "Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва до "Борисполя". Тепер в аеропорт буде їздити ще один рейковий автобус Pesa.

Також ми писали про три головних проблеми, від яких страждають пасажири "Борисполя". Наприклад, люди скаржаться на перекриту дорогу, що навіть експрес Київ – Бориспіль не рятує.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погодуУкраїна
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя
Два бабиних літа, морози і ранній сніг: народний синоптик дав прогноз на осінь
Два бабиних літа, морози і ранній сніг: народний синоптик дав прогноз на осіньУкраїна
Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українців
Пенсії за інвалідністю підвищили для 31 тисячі українцівЕкономіка
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?
У Конгресі США просять Байдена змінити дату візиту Зеленського. У чому проблема?Україна
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукор
Сезон варення опинився під загрозою зриву – що буде з цінами на цукорЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти