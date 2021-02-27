В "Борисполі" митники затримали громадянина Кувейту з медпрепаратами Pfizer на 2,4 мільйона (фото)

При неконтрольованому вживанні він стає наркотиком

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Кувейту, він намагався вивезти в Туреччині медичний препарат "Лірика" виробництва "Pfizer" вартістю 2,4 млн гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Київської митниці.

"У двох дорожніх валізах 36-річного авіапасажирів, який слідував через "зелений коридор", знаходилося 11 800 блістерів медичного препарату "Лірика" (прегабалін) торгового бренду Pfizer. Ліки... були упаковані без заводської упаковки", – йдеться в повідомленні.

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Співробітники митниці вилучили 165 760 таблеток. Їх вартість досягає 2,4 млн гривень.

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження по "зеленому коридору").

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Відзначимо, що, за останній місяць, громадяни Кувейту вже втрете намагаються вивезти за межі України цілі валізи "Лірика". Примітно, що цей препарат при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

Раніше ми повідомляли, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" чотири громадянина Китаю намагалися ввезти в Україну повні валізи кубинських сигар і гомеопатичних препаратів з отрути блакитного скорпіона.

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