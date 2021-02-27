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В "Борисполі" митники затримали громадянина Кувейту з медпрепаратами Pfizer на 2,4 мільйона (фото)

27 лютого, 13:55

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

При неконтрольованому вживанні він стає наркотиком

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Кувейту, він намагався вивезти в Туреччині медичний препарат "Лірика" виробництва "Pfizer" вартістю 2,4 млн гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Київської митниці.

"У двох дорожніх валізах 36-річного авіапасажирів, який слідував через "зелений коридор", знаходилося 11 800 блістерів медичного препарату "Лірика" (прегабалін) торгового бренду Pfizer. Ліки... були упаковані без заводської упаковки", – йдеться в повідомленні.

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Співробітники митниці вилучили 165 760 таблеток. Їх вартість досягає 2,4 млн гривень.

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Київська митниця склала протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження по "зеленому коридору").

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Відзначимо, що, за останній місяць, громадяни Кувейту вже втрете намагаються вивезти за межі України цілі валізи "Лірика". Примітно, що цей препарат при неконтрольованому вживанні стає наркотиком.

Раніше ми повідомляли, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" чотири громадянина Китаю намагалися ввезти в Україну повні валізи кубинських сигар і гомеопатичних препаратів з отрути блакитного скорпіона.

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Бориспіль контрабанда наркотик Pfizer
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