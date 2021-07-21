Русский
$ 27,22
32,03
  1. Новини України

У "Борисполі" затримали наркокур'єрів з 2 кг кокаїну (фото)

21 липня 2021 18:00

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Один з іноземців провозив більше кілограма наркотику в собі, а другий виявився не таким продуманим

СБУ накрила великий наркотрафік в Україну. Колаж "Сьогодні"

СБУ накрила великий наркотрафік в Україну. Колаж "Сьогодні"

СБУ накрила наркотрафік через аеропорт "Бориспіль" – затримані два наркокур'єри, які намагалася провезти в Україну два кілограми кокаїну. Про це повідомили у спецслужбі.

Реклама

В Україні був організований канал постачання наркотиків з однієї з країн Латинської Америки, а для цього була організована мережа наркокур'єрів. В СБУ кажуть, що за цим каналом стоїть міжнародне злочинне угруповання.

Один із затриманих

"Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну. Один із них приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг", – йдеться в повідомленні.

Запакований кокаїн

Затриманим іноземцям повідомлено про підозру за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів).

В тренді
У Києві Дніпро покривається зеленню. Еколог відкрив причину
Дніпро покривається острівцями з водоростей / Колаж "Сегодня"
Кокаїн у капсулах

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні в Києві затримали іноземця з кокаїном у животі. У черевній порожнині чоловіка виявили 91 капсулу з невідомою речовиною.

Реклама

Також ми писали, що СБУ затримала першого в історії України пірата. Українець сам спочатку захопив величезний корабель, а потім військовий арсенал охоронної компанії на іншому судні – вимагав сотні тисяч доларів викупу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз
Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогнозУкраїна
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середу
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середуУкраїна
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фондуЕкономіка
"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ: як отримати знижкуНовини ЖКГ
У Грузії звільнили українців, а Київ накрила буря – головні новини СЬОГОДНІ
У Грузії звільнили українців, а Київ накрила буря – головні новини СЬОГОДНІУкраїна
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти