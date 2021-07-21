У "Борисполі" затримали наркокур'єрів з 2 кг кокаїну (фото)

Один з іноземців провозив більше кілограма наркотику в собі, а другий виявився не таким продуманим

СБУ накрила великий наркотрафік в Україну. Колаж "Сьогодні"

СБУ накрила наркотрафік через аеропорт "Бориспіль" – затримані два наркокур'єри, які намагалася провезти в Україну два кілограми кокаїну. Про це повідомили у спецслужбі.

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В Україні був організований канал постачання наркотиків з однієї з країн Латинської Америки, а для цього була організована мережа наркокур'єрів. В СБУ кажуть, що за цим каналом стоїть міжнародне злочинне угруповання.

Один із затриманих

"Багатоетапна спецоперація із виявлення зловмисників завершилася у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" затриманням двох наркокур’єрів із черговими партіями кокаїну. Один із них приховав "товар" в особистих речах. Інший намагався перевезти через держкордон понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті. Загалом у ході слідчих дій правоохоронці виявили у наркокур’єрів партію кокаїну загальною вагою 2 кг", – йдеться в повідомленні.

Запакований кокаїн

Затриманим іноземцям повідомлено про підозру за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів).

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Кокаїн у капсулах

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні в Києві затримали іноземця з кокаїном у животі. У черевній порожнині чоловіка виявили 91 капсулу з невідомою речовиною.

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Також ми писали, що СБУ затримала першого в історії України пірата. Українець сам спочатку захопив величезний корабель, а потім військовий арсенал охоронної компанії на іншому судні – вимагав сотні тисяч доларів викупу.