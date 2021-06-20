В "Борисполі" затримали партію діамантів на 1 млн гривень (відео)

Чоловіка затримали під час оформлення авіарейсу "Тель-Авів – Київ"

Митники в аеропорту "Бориспіль" викрили іноземця, який намагався незаконно перевезти через кордон партію діамантів на 1 млн грн.

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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Під час оформлення авіарейсу "Тель-Авів – Київ" був проведений огляд багажу і ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.

"У різних місцях ручній поклажі громадянина Ізраїлю 1962 року народження правоохоронці виявили браслет з білого золота і каблучку, прикрашені діамантами, а також два діаманта жовтого кольору з сертифікатами "GIA" загальною вагою 2.21 карат", – йдеться в повідомленні.

Попередньо, вартість діамантів становить близько 1 млн грн.

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Також ми писали про те, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Кувейту, він намагався вивезти в Туреччині медичний препарат "Лірика" виробництва Pfizer вартістю 2,4 млн гривень.