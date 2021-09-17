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У Борисполі затримали проросійського пропагандиста, який закликав до поділу України

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
17 вересня, 12:14
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Чоловік знімався в маніпулятивних сюжетах російських каналів і поширював пропаганду

СБУ затримала в Борисполі проросійського пропагандиста. Він – учасник групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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Поки чоловіка не затримали, він продовжував пропагувати на YouTube-канал і через телеграм-канали.

Що він робив?

  • Зловмисник агітував за порушення державних кордонів і створення на території окремих областей України псевдодержавності утворень.
  • Він брав участь в маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах. Їх знімали на замовлення окремих політичних сил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування.

З'ясувалося, що чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких в минулому році викрила СБУ. Зараз всім трьом учасникам групи: організатору – жителю Луганська, адміністратору каналу і редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

В ході обшуків в учасників групи вилучили:

  • сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;
  • гроші від спонсорів з РФ;
  • заборонену літературу;
  • пам'ятні нагороди Московського вищого військового командного училища.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

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