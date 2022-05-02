У Бородянці дивом врятували котика у зруйнованій багатоповерхівці (фото, відео)

Рятувальникам довелося пригнати з іншого міста необхідну для порятунку техніку

У Бородянці з багатоповерхівки врятували котика. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області зоозахисники організували операцію з порятунку котика. Його помітили у вщент зруйнованій багатоповерхівці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та Facebook-сторінка ЗооПатруль.

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Котик був на сьомому поверсі будинку, якого вже нема. Малесенький пухнастик чудом вцілів.

Зоозахисники викликали на місце рятувальників, яким довелося пригнати з іншого міста необхідну для порятунку кота автодрабину.

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"Бути орком = покинути своїх вбитих бурятів гнити в українській землі, бо руки зайняті поцупленою пральною машинкою. Бути українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох. Організувати рятувальну операцію з визволення нещасної тварини і не здатися", – зазначили в ДСНС.

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Рятувальна операція в Бородянці. Фото: ДСНС

Також у ДСНС опублікували відео щасливого порятунку бородянського котика.

"У селищі, де й досі відчувається запах смерті, сталося маленьке диво", – додали рятувальники.

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