Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

У Бородянці дивом врятували котика у зруйнованій багатоповерхівці (фото, відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 травня, 16:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рятувальникам довелося пригнати з іншого міста необхідну для порятунку техніку
У Бородянці з багатоповерхівки врятували котика.
У Бородянці з багатоповерхівки врятували котика. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області зоозахисники організували операцію з порятунку котика. Його помітили у вщент зруйнованій багатоповерхівці.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС та Facebook-сторінка ЗооПатруль.

Реклама

Котик був на сьомому поверсі будинку, якого вже нема. Малесенький пухнастик чудом вцілів.

Зоозахисники викликали на місце рятувальників, яким довелося пригнати з іншого міста необхідну для порятунку кота автодрабину.

Реклама

"Бути орком = покинути своїх вбитих бурятів гнити в українській землі, бо руки зайняті поцупленою пральною машинкою. Бути українцем = побачити у вщент зруйнованому будинку самотнього кота і бити на сполох. Організувати рятувальну операцію з визволення нещасної тварини і не здатися", – зазначили в ДСНС.

Реклама

Рятувальна операція в Бородянці. Фото: ДСНС

Також у ДСНС опублікували відео щасливого порятунку бородянського котика.

"У селищі, де й досі відчувається запах смерті, сталося маленьке диво", – додали рятувальники.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Оборона Київа
Докладніше
Переговори з агресором
Докладніше
Україна в ЄC
Більше новин
Блокада Маріуполя
Далі
Звірства російських окупантів
Більше новин
Битва за Миколаїв
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Битва за Харків
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини спорту
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 800
Особовий склад
2
Літаки 194
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артилерія 459
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 152
РСЗВ
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
11
Транспорт 1824
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Нескорені
Слєсаренко Олександр Петрович - полковник медичної служби ЗСУ, начальник Чернігівського військового госпіталю. Ще в радянські часи медик пройшов афганську війну, де врятував сотні життів і був неодноразово представлений до нагород. Під час бомбувань Чернігова зумів організувати роботу шпиталю, сам проводив операції, рятуючи воїнів і цивільних. Нагороджений орденом Данила Галицького і “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
До переведення годинників залишилося
Не проспати!
Герої не вмирають!

Зупинив ворога на блокпості тероборони… Блоха Юрій Ігорович - молодший лейтенант ЗСУ (доброволець), начальник забезпечення блокпостів Баштанського батальйону тероборони (Миколаївщина), до війни - футбольний тренер... Разом з побратимами зупинив техніку ворога, вступивши в бій на блокпості. Загинув від куль російських окупантів. Йому було 33 роки. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Евакуація
Гуманітарні коридори
Список на сьогодні
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти