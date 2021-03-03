У Британії заявили, що вакцини Covishield і AstraZeneca ідентичні

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що немає різниці між вакциною Covishield і AstraZeneca – вони абсолютно однакові. Про це вона написала в Twitter.

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Вона назвала категорично неправильними твердження в Україні, що нібито Covishield і AstraZeneca відрізняються за формулою.

"Вакцина від COVID-19 Covishield і Oxford/AstraZeneca AZD1222 – є ідентичною. Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, вироблена в Індії", – написала Сіммонс.

Нагадаємо, вакцина AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою Covishield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання. В Україну з Індії в кінці лютого доставили 500 тисяч доз Covishield. Однак в Україні відразу забили на сполох, що нібито цей препарат може бути небезпечний або неефективний. Ми з'ясували, що це за вакцина.

Також варто відзначити, що Covishield закупили далеко не останні в світі країни, в тому числі і Велика Британія. Читайте детальніше, де ще використовують цей препарат.

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