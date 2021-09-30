У Броварах посеред дня звучать постріли. Ми дізналися, що відбувається (відео)

З'ясувалося, що справжньою перестрілки в Броварах немає

Постріли було чутно в Броварах / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 30 вересня, в Броварах люди злякалися пострілів. На відео відображені кадри, де їх чути.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Зараз".

подробиці

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За даними "Сегодня", в Броварах немає перестрілки. Там проходять навчання військ територіальної оборони. Вони триватимуть до 1 жовтня. Під час тренувань використовуються холості патрони і пристрої для імітації вибухів.

Мета навчань

Метою тактико-спеціальних навчань є попередження диверсій і терактів на об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Чи не перша стрілянина в Броварах

У травні рано вранці в Броварах десятки людей влаштували перестрілку посеред вулиці.

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Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в місті сталася кримінальна розбирання між угрупуваннями, "дах" перевезення маршрутними таксі.

В даний час поліцейські затримали 21 учасника перестрілки: 11 – в Броварах, 5 – у Житомирській області та 5 – у Вінницькій.

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